兩大金控人事搬風 魏寶生接新光金董座

新光金控（2888）昨（1）日舉行臨時董事會，推選新光金董事、新光人壽董事長魏寶生，升任金控董事長，今（2）日生效。據了解，董事吳欣儒投下反對票，董事李增昌、新光三越代表賴慧敏則未出席棄權。魏寶生在接掌新光金之後，也將面臨人壽增資與「新新併」兩大挑戰。

新光金董事長陳淮舟上周五（6月28日）以健康因素為由，向董事會請辭。而新光金昨日舉行董事會，推選魏寶生升任金控董事長，據了解，董事吳欣儒因魏寶生未能對增資、台新金擬參股新壽、合併案等相關事宜提出較為明確的答覆，因此投下反對票；李增昌、新光三越代表賴慧敏則未出席棄權，獨董許永明則表示贊成，最後以11票通過魏寶生出任新光金控董事長。

新團隊上任以來，一直希望新光金股價重回票面，並期望公司能賺錢，發放股利回饋股東，而陳淮舟上任一年以來，在任內繳出漂亮成績，更激勵新光金1日股價盤中一度突破票面，最高來到10.05元。

包括新光金去年前五月稅後虧損94億元，在新團隊接手後，今年前五月轉為稅後純益102億元，增加近200億元。新光人壽也是如此，去年前五月稅後虧損130億元，今年前五月稅後純益60億元，也相差近200億元。旗下子公司部分，元富證券同期獲利成長40%，新光銀行成長近10%。

今年66歲的魏寶生，在金融業資歷超過30年，曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、富盛投顧副董等職。



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