獨／出掌新光金董事長！魏寶生上午獲選下午就「拜碼頭」 首受訪談2大目標

新光金控今日召開董事會完成對新任董事長魏寶生的選任程序，魏寶生在今日上任之後在接受本報專訪時明確指出，8月底完成現金增資125億，以及發行次順位債券25億，共可募得150億，就是以實際行動具體執行金管會主委彭金隆所說的「開大門、走大路」。

魏寶生說，除了有信心在8月底之前完成150億的資金募集之外，接下來他將統合新光金最為重要的一項工作，就是跨售，其中除了銀行銷售新壽保單之外，曾任美亞產險董事長的他，更將透過新光金保代，來提供產險的產品線，讓證券子公司元富證券也加入跨售的行列。

據了解，魏寶生今在新光人壽副董，也是新光金董事、大股東洪士琪的協助安排之下，上午才被選為新任董事長，下午就開始向包括銀行、證券、投信等多家子公司的董事長、總經理「拜碼頭」。他在接受本報專訪時，也表達對洪士琪牽成他走訪多家子公司董總的感謝之意，希望接下來金控旗下的各子公司展開更密切的合作，其中跨售就是一大重點。

魏寶生當過財政部保險司司長，在出任新光金董事長之前，魏寶生更在業界擔任過凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長，金融三業的銀行、證券、保險三業都有實戰經驗，讓他對於不同子公司要如何跨售，更有明確的方向感。

其中對於證券加入保險的跨售行列，他舉例，像元富證券的承銷業務很強，在推展承銷業務時，熱門的「董監責任險」就是可以跨售的商品。他指出，新光金旗下雖然沒有產險公司（新光產險並非新光金集團旗下公司），但新光金保代公司，卻已上架愈來愈多的產險商品，可以帶來除了人壽保單之外更多的商品手續費收益，除了新光產險之外，近來還新增了明台產險和台灣產險的商品上架，這就好比財富管理業務銷售商品的概念，未來元富證券也可跨售新光金保代所提供的商品，獲得更多的手續費收益。

除了推動子公司的跨售之外，8月底之前順利完成新光金的現金增資125億，是魏寶生上任金控董事長之後要交出的第一個功課，也是要通過的第一個考試。魏寶生指出，彭主委所說的「開大門、走大路」，新光金辦現金增資的過程，也將具體體現這個精神，「一切按照規定來，原股東先認，認不足的，再洽特定人認購。」他也強調，原股東都還沒認，因此現在沒有所謂的特定人名單。

除了125億之外，魏寶生也指出，8月底要完成的不只是125億，連同25億的次債發行額度，也必須完成，因此8月底之前要籌足150億，為新壽挹注資金。去年魏寶生已經為新壽籌足130億的次債，今年則還要再募25億次債，對此，新光金旗下包括新光銀行、新壽、元富證券也將總動員齊力完成。

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