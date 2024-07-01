快訊

首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

獨／出掌新光金董事長！魏寶生上午獲選下午就「拜碼頭」 首受訪談2大目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生兼任董事長。圖／本報系資料照片
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生兼任董事長。圖／本報系資料照片

新光金控今日召開董事會完成對新任董事長魏寶生的選任程序，魏寶生在今日上任之後在接受本報專訪時明確指出，8月底完成現金增資125億，以及發行次順位債券25億，共可募得150億，就是以實際行動具體執行金管會主委彭金隆所說的「開大門、走大路」。

魏寶生說，除了有信心在8月底之前完成150億的資金募集之外，接下來他將統合新光金最為重要的一項工作，就是跨售，其中除了銀行銷售新壽保單之外，曾任美亞產險董事長的他，更將透過新光金保代，來提供產險的產品線，讓證券子公司元富證券也加入跨售的行列。

據了解，魏寶生今在新光人壽副董，也是新光金董事、大股東洪士琪的協助安排之下，上午才被選為新任董事長，下午就開始向包括銀行、證券、投信等多家子公司的董事長、總經理「拜碼頭」。他在接受本報專訪時，也表達對洪士琪牽成他走訪多家子公司董總的感謝之意，希望接下來金控旗下的各子公司展開更密切的合作，其中跨售就是一大重點。

魏寶生當過財政部保險司司長，在出任新光金董事長之前，魏寶生更在業界擔任過凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長，金融三業的銀行、證券、保險三業都有實戰經驗，讓他對於不同子公司要如何跨售，更有明確的方向感。

其中對於證券加入保險的跨售行列，他舉例，像元富證券的承銷業務很強，在推展承銷業務時，熱門的「董監責任險」就是可以跨售的商品。他指出，新光金旗下雖然沒有產險公司（新光產險並非新光金集團旗下公司），但新光金保代公司，卻已上架愈來愈多的產險商品，可以帶來除了人壽保單之外更多的商品手續費收益，除了新光產險之外，近來還新增了明台產險和台灣產險的商品上架，這就好比財富管理業務銷售商品的概念，未來元富證券也可跨售新光金保代所提供的商品，獲得更多的手續費收益。

除了推動子公司的跨售之外，8月底之前順利完成新光金的現金增資125億，是魏寶生上任金控董事長之後要交出的第一個功課，也是要通過的第一個考試。魏寶生指出，彭主委所說的「開大門、走大路」，新光金辦現金增資的過程，也將具體體現這個精神，「一切按照規定來，原股東先認，認不足的，再洽特定人認購。」他也強調，原股東都還沒認，因此現在沒有所謂的特定人名單。

除了125億之外，魏寶生也指出，8月底要完成的不只是125億，連同25億的次債發行額度，也必須完成，因此8月底之前要籌足150億，為新壽挹注資金。去年魏寶生已經為新壽籌足130億的次債，今年則還要再募25億次債，對此，新光金旗下包括新光銀行、新壽、元富證券也將總動員齊力完成。

新光金控 產險 董事長

延伸閱讀

獨／金融圈再傳震撼彈！新光金董座陳淮舟將請辭

獨／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

經濟日報社論／金融機構整併應走正道

新光金前董座吳東進遭檢約談 傑仕堡涉背信害新光人壽損失1.5億

相關新聞

獨／出掌新光金董事長！魏寶生上午獲選下午就「拜碼頭」 首受訪談2大目標

新光金控今日召開董事會完成對新任董事長魏寶生的選任程序，魏寶生在今日上任之後在接受本報專訪時明確指出，8月底完成現金增資...

突發大雨恐釀自撞、自摔 泰安產險：用「駕駛人傷害險」加強保障

正值午後雷陣雨及颱風季節，突發大雨易造成路面濕滑或視線模糊，發生不慎打滑自撞事故層出不窮，根據交通部道安資料統計，近六年...

上市金控非主管員工年薪出爐 中信金平均近160萬居冠

證交所今天公布2023年上市公司「非擔任主管職務的全時員工資訊」，單就上市金控觀察，中信金員工平均薪資為新台幣159.3...

新聞幕後／深獲吳東亮信任 公股行庫大老許德南掌舵台新創投

台新金控今日進行旗下包括銀行、人壽等子公司的經營團隊改組，除了銀行和人壽之外，台新創投的高層人事安排也引發關注，由台新銀...

哈日愛美快看！這家銀行美元、日圓、歐元定存全給10%高利

即將更名凱基的開發金控（2883）旗下凱基銀行，第3季再度推出外幣高利定存10%優惠活動，只要1,000美元、10萬日圓...

下重本！凱基銀首推雙幣哩程卡 市場最優惠「刷18元換1哩」

即將更名凱基的開發金控（2883），旗下凱基銀行今天重磅上市雙幣信用卡，不僅一口氣推出日圓、美元與歐元三種幣別的雙幣卡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。