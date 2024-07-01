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永達保經多角化培養人才 AI高手加速投保效率

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永達保經獨創創業平台協助人才掌握成功關鍵。圖／永達保經提供
永達保經獨創創業平台協助人才掌握成功關鍵。圖／永達保經提供

為了加速投保的效率，永達保經越來越重視AI運用，其中，業務協理高慧如是善用AI、駕馭AI高手，對於使用AI提升執行的速度與效率，高慧如舉例表示，透過短視頻與客戶互動，她可以「人在辦公室，行銷在手中」，藉由手機一次與多位客戶互動，發送給10位客戶，就創造了10訪，同樣的資源提供給夥伴，夥伴再發送出去給客戶，不論個銷、輔導、增員都可以善用創新技術，提高橫向水平管理與縱向垂直管理，自然可以創造更高的效益。

永達保經注重多角化人才開發，高慧如是善用AI、駕馭AI的高手，陳慶鴻表示，公司長期以來的徵員專注在人才，不論是同業或異業高手都歡迎，尤其會著重在長期培養，以提升人均產能、組織大型化為發展目標，並透過平台提供業代更全面紮實的訓練。

陳慶鴻對徵員的獎勵是長久性，晉級是名利雙收唯一出路，晉級獎勵高達新台幣310萬元，不會侷限時間，只要3年、5年完成，公司都會給予獎勵，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家目標前進。

此外壽險公會統計壽險業務員最新登錄人數出爐，壽險公司、保代通路4月皆較3月減少，僅保經公司持續成長，整體壽險登錄人數跌回37萬3010人，較3月大減786人。

其中，壽險公司登錄業務員人數較上月減少656人，來到20萬5523人。保險經紀人公司則是三大通路中唯一保持正成長的，登錄業務員較上月增加265人，達8萬9978人。對此永達保經總經理陳慶鴻指出，保險經紀人最大特點是能夠分析多家保單，從多家保險商品中，站在客戶立場規劃出一套最適合也較完善的保障內容。永達保經致力培養保險企業家，已自2023年啟動業務制度優化，透過簡便的制度和計算方式，每個層級幾乎可說全面增加收入。

成功的業代透過永達保經創業平台的系統化管理，以科學化依據進行培育。在永達組織大型化最強推手業務副總石文仁，以「沃土計畫」為育才策略，從「超業」轉型「培育超業」，他將公司的培訓平台比喻一塊肥沃的土壤，而人才就是種子，有效運用公司資源，讓種子開花結果。

永達擁有保險、法商、財稅等專業，能提供客戶不同需求的規劃，再加上超前部署的市場敏銳度，能快速找到客戶的需求，提供完善的方針及策略，成為強大的專業後盾，也是因為有這底氣，讓服務成為不能被取代的價值。一年產生26位MDRT，成為石文仁「沃土計畫」最好的驗證。

永達保經董事長吳文永表示，保險是可以做一輩子的事業，在永達的保險企業家，專心拚事業，永達以獨創平台制進行專業培育，對於有心在保險舞台發展是一大助力，為保險職涯紮下穩定的根基。而首創的世襲制度，在業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，利益仍可由子女領，打拚努力的個人績效、組織利益可繼續傳承，實踐「服務一陣子 永達養你兩輩子」的承諾，無論是個銷、組織乃至退休皆有保障。

AI 保險 壽險公司 壽險業

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