突發大雨恐釀自撞、自摔 泰安產險：用「駕駛人傷害險」加強保障
正值午後雷陣雨及颱風季節，突發大雨易造成路面濕滑或視線模糊，發生不慎打滑自撞事故層出不窮，根據交通部道安資料統計，近六年內機車騎士發生意外自撞、自摔案件中，受傷人數從每年26,443人逐年增加至每年34,813人。泰安產險提醒，除了投保基本強制險外，保障「駕駛人」本身也十分重要，建議將強制險附加駕駛人傷害險一併納入投保清單，才能適時發揮保險功能。
泰安產險表示，「強制機車責任險附加駕駛人傷害險」補足強制險無法賠付的自撞、自摔等單一交通事故，保障駕駛人（限車主本人）體傷、失能或死亡，降低意外造成家庭經濟重大負擔。
此外，投保前需留意，若機車多人共用則應選擇用網路要保方式投保強制險附加駕駛人傷害險，並且須完成簽回要保文件流程，經車主同意使用車輛者列為保障對象。
泰安產險表示，官網近期舉辦會員活動，自即日起至12/31前，會員完成網路投保指定險種項目，便可獲得momo購物網50mo幣，同時舉辦每月抽獎活動，依序抽出LG蒸氣電子衣櫥、Sony家庭劇院音響、Apple MacBook Pro等高額大獎。
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