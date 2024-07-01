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新聞幕後／深獲吳東亮信任 公股行庫大老許德南掌舵台新創投

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控今日進行旗下包括銀行、人壽等子公司的經營團隊改組，除了銀行和人壽之外，台新創投的高層人事安排也引發關注。圖／台新金控提供
台新金控今日進行旗下包括銀行、人壽等子公司的經營團隊改組，除了銀行和人壽之外，台新創投的高層人事安排也引發關注。圖／台新金控提供

台新金控今日進行旗下包括銀行、人壽等子公司的經營團隊改組，除了銀行和人壽之外，台新創投的高層人事安排也引發關注，由台新銀行董事許德南出任台新創投的董事長、台新證券前總經施啟彬出任創投副董事長。其中，許德南可說是綠營的金融圈大將，曾任華南銀行、合庫銀行、台灣銀行董事長，更是目前多家公股金控、銀行的董事長、總經理的老長官，此次老將重出江湖，出任台新創投的董事長，也可看出不只銀行、人壽，台新金董事長吳東亮對於其他子公司也重作高層人事安排，並且高度重視創投未來與銀行之間密切的配合。

據了解，吳東亮不只一次對他人提過，認為許德南是台灣公股行庫圈裡「最接地氣」的專業經理人，尤其是風險管理專家，而施啟彬則是在IPO和對產業動態嗅覺敏銳，因此台新創投新任董事長、副董事長分別由許德南、施啟彬接替同樣是台新老臣的謝壽夫，以及投資長簡展穎，這對新搭檔一個負責風控把關，另一個負責展業，可見吳東亮對台新創投未來所扮演角色的重視。

許德南與吳東亮的結緣始自2008年，因為政黨輪替而未能續任合庫銀行董事長的許德南，離開公股金融圈之後，原本被吳東亮延攬出任彰銀董事長，卻因為藍營立委反對而未獲當時的財政部支持，許德南當時認為既然無法當彰銀董事長，也失去當時吳東亮找他的目的，因而向吳東亮辭行。但許德南的不戀棧，反而讓吳東亮欣賞，並且延攬他出任台新銀行的董事，不只如此，更充分借重他在公股銀行多年的專業，尤其是能送上台新銀授審會的提案，事先都會先經過許德南的把關才能送得出去，由此可見吳東亮在風控上對許德南的信任。

此外，不擺架子、豪爽的許德南，在金融圈的好人緣也是出了名。多年前，寶佳對戰台新金，想要取得一席台新金的董事，其中，元大金旗下元大投信所發行的0050 ETF掌握3%多的股權，後來台新金能拿到3%的關鍵支持股權，亦和許德南有關。

相對於吳東亮形容台新金旗下台新銀行的改組是「世代交替」，讓自家從小培養的人才有更多出頭機會，台新創投這裡的高層人事新布局，則是反映了吳東亮對於創投的重視，包括副董事長施啟彬，也是深受吳東亮信任的台新證券老臣。接近吳東亮的人士形容，施啟彬對IPO和新公司新產業非常有sense，是非常好學的人，既敏銳又用功，例如，對於國際經濟最新情勢，總是打破砂鍋問到底，如今許德南、施啟彬雙雙站上第一線，未來台新銀行與台新創投、台新證券的三方合作新氣象，也受金融圈高度矚目。

公股行庫大老許德南將掌舵台新創投董座。圖／本報資料照片
公股行庫大老許德南將掌舵台新創投董座。圖／本報資料照片

ETF 元大金 台新金控 吳東亮 董事長

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