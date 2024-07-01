台新金新布局！林維俊任人壽董座 前經長王美花兼任銀行獨董

台新金（2887）高層人事新布局！台新金控、台新銀行、台新人壽1日召開董事會，進行人事異動，台新金總經理林維俊兼任台新人壽董事長，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法金執行長林淑真升任。而前經濟部長王美花除了接任台新金獨立董事之外，也成為子公司台新銀獨立董事。

台新金今日進行第九屆董事長選任，由吳東亮續任。而台新這一波人事異動，主要集中在銀行及人壽，在銀行方面，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法人金融事業總處執行長林淑真升任，據了解，林淑真過去在法金深耕已久，一直是接班銀行總座的第一人選；台新銀行個人金融事業總處執行長由執行副總包國儀升任。另外，前經濟部長王美花除了接任台新金獨立董事之外，也成為子公司台新銀獨立董事。

在人壽方面，上個月總經理邢益華以個人生涯規畫為由請辭，是由董座蔡康暫兼，不過蔡康自保德信人壽併入台新金以後，就當董事長至今，已多次表達辭意，本次任期屆滿之後，由林維俊同時兼任台新金總經理與台新人壽董事長。

在台新創投方面，董事長謝壽夫、副董事長簡展穎任期屆滿，將由台新銀行董事許德南接任董事長，台新證創投董事施啟彬接任副董事長。

至於金控旗下的台新投信、台新投顧是否有進一步的人事調整，則還待7月後各家公司自行召開董事會，才會明朗。

對於台新金進行經營團隊改組異動，台新金控董事長吳東亮今日參加大台北瓦斯60周年慶祝酒會後受訪時以「世代交替」形容，這是經營團隊的世代交替，台新金的人才很多，也讓台新金更多人才有出頭的機會。

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