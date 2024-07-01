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看好民眾赴日旅遊熱潮 凱基銀推全台首張雙幣哩程卡

中央社／ 台北1日電
凱基銀今天推出全台首張雙幣哩程卡，目標設定發行第1年數量為5萬張，估計日圓卡將占最大宗5成，其次為美元的40%。圖／凱基銀提供
凱基銀今天推出全台首張雙幣哩程卡，目標設定發行第1年數量為5萬張，估計日圓卡將占最大宗5成，其次為美元的40%。圖／凱基銀提供

搶攻民眾赴日本旅遊商機，凱基銀今天推出全台首張雙幣哩程卡，目標設定發行第1年數量為5萬張，估計日圓卡將占最大宗5成，其次為美元的40%，凱基銀資深副總經理盛嘉珍指出，盼透過發行新卡，提升產品組合（ProductMix）策略，衝刺個金消費市場。

凱基銀行今天宣布發行新卡，與數位支付領導者Visa推出美元、日圓及歐元3種幣別，同時有哩程回饋的「凱基雙幣哩程卡」。第1年設定發卡目標數為5萬張，其中估日圓卡占最大宗約50%，再來是美元卡的40%和歐元卡10%。

凱基銀副總經理林毓棠指出，根據Visa 2023旅遊意向調查報告發現，民眾意願表達顯示未來1年出國次數高達4次（包含商務和休閒旅遊），其中有64%旅遊目的地為日本，而每趟旅程平均7天、財管客戶約13天，並有35%的客戶以外幣支付相關費用。

凱基銀個人金融總處資深副總經理王開平表示，本卡主要鎖定年紀在20至44歲的新興富裕族群，而銀行往來資產在新台幣100萬至300萬元。凱基銀觀察，這類族群特色為上網蒐集消費資訊，特別在旅遊、美食和投資理財。

王開平進一步指出，此族群投資理財偏好自行上網搜尋資訊，約近7成會主動投資理財，也會趁匯率優時換匯，在這樣的背景和資料支持下，凱基銀設計符合此客群的雙幣哩程信用卡

盛嘉珍會後接受媒體聯訪指出，信用卡是難做的生意，但重點是加深個人金融客戶的黏著度，單發信用卡要賺錢不容易，要有足夠的客群並做出連結。她舉例，本次的雙幣哩程卡就是發卡同時也能增加外幣存款，刷卡只是個場域，要有平台承接存款，透過產品組合（Product Mix）策略，搭配搭配多種工具提升個金客群發展。

林毓棠指出，持卡人除了可免去兌換太多外幣現鈔，可節省現鈔換匯手續費，亦可選擇較佳的換匯時機購入外幣。凱基銀的雙幣哩程卡與長榮、華航、亞洲萬里通、台灣高鐵4家合作夥伴，消費18元即累積1哩。

目前市面上有發行雙幣卡銀行，包括中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀、永豐銀、第一銀、兆豐銀和合庫銀

信用卡 凱基銀行 日圓 玉山銀 雙幣卡

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