股匯不同調 新台幣隨亞幣走弱貶破32.5元

台股震盪收小紅，但新台幣受到亞幣走弱、投信投資款大量匯出等因素影響，貶破32.5元關卡，今天收盤收32.546元，貶值9.6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.385億美元。

台股今天開高震盪，生技、航空、觀光成為買盤轉進焦點，盤中上漲逾150點；但隨後台積電的漲勢收斂，散熱、貨櫃族群走弱，市場轉趨觀望，指數回到平盤附近，終場收在23058.57點，上漲26.32點。

台股努力攻高，新台幣匯率卻一片低迷，一早以32.47元開出後，匯價走弱，盤中最低觸及32.554元、重貶逾1角。

外匯交易員分析，美國上週公布聯準會青睞的通膨數據、5月核心個人消費支出物價指數（PCE），年增率降至3年多新低，顯示通膨回落，強化市場對於聯準會降息的期待，美元指數向下修正；但亞幣持續低迷，加上今天投信投資款匯出力道較強，加重新台幣貶勢。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.34%，人民幣小跌0.03%，日圓貶值0.05%，新台幣下跌0.29%，韓元貶幅較重、下挫0.35%。

外匯交易員分析，PCE傳遞正面訊號，但本週緊接著還有美國聯準會主席鮑爾談話、聯準會會議紀錄以及就業數據待公布，且下半年不確定性仍多，包含美國總統大選、地緣政治風險等，均使市場操作維持審慎步調。

外匯交易員接著指出，短線新台幣應延續區間整理格局，不過台灣經濟基本面穩健，台股上演多頭行情，如果外資持續湧入，且美國經濟數據貼近市場的降息期待，可望帶領新台幣走向偏升路徑。

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