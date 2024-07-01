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魏寶生接掌新光金董事長 首要任務完成125億現金增資

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控前任董事長陳淮舟(左)與新任董事長魏寶生(右)於1日臨時董事會會後合影。圖／新光金控提供
新光金控前任董事長陳淮舟(左)與新任董事長魏寶生(右)於1日臨時董事會會後合影。圖／新光金控提供

新光金控（2888）1日召開臨時董事會補選新任董事長，會中董事推舉魏寶生董事出任新光金控董事長，並兼任新光人壽董事長。新光金控指出，新任董事長將依循對主管機關的承諾，完成125億現金增資，轉投資子公司新光人壽，強化新光金控及子公司資本結構，力拚資本適足率（RBC）達標，並以「驅動轉型、共創新局」的經營主軸，增強子公司獲利，深化跨售綜效，提升數位效能，落實公司治理，接軌國際永續趨勢。

新光金控表示，新任董事長魏寶生在金融業資歷超過30年，具備國際觀及豐富的金融經驗，為台灣金融圈老兵，也是台灣首位以保險專業榮獲國際著名「艾森豪獎學金」的得主。過去曾任財政部保險司司長，也是金管會成立後第一任保險局局長，之後轉任業界，曾擔任證券、銀行、產險、投顧等多家公司董事長，目前也是陽明交大經營管理研究所資訊管理與財務金融學系兼任教授，擁有產官學界豐富的經驗與人脈。

魏寶生自2023年6月加入新光金控後，積極改造新光人壽經營效能與提升新光人壽的資本規劃、數位化、商品創新、銷售通路與投資績效，使得新光人壽獲利及業務動能突飛猛進。

前任新光金控董事長陳淮舟因個人健康因素請辭，新光金控表示極為不捨，因自去年6月陳淮舟接任新光金控董事長以來，帶領新光金控暨子公司全體員工積極轉型，各項業務均顯著成長，使得新光金控獲利脫胎換骨，從去年前5個月虧損94億元，到今年前5個月稅後純益突破百億大關，達到102.09億元，每股純益（EPS）0.66元，合併總資產達5.1兆。

展望未來，新光金控表示，除將持續追求獲利穩定，發揮經營綜效及開發創新產品外，也將貫徹企業永續經營理念，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神及價值。

新光人壽 新光金控 董事長 財政部 金融業

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