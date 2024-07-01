快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

這家壽險調升美元保單宣告利率至4.1% 創市場最高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
壽險業宣告利率大戰，下半年再度開打，美元保單4%利率恐成標配。圖／報系資料照
壽險業宣告利率大戰，下半年再度開打，美元保單4%利率恐成標配。圖／報系資料照

壽險業宣告利率大戰，下半年再度開打，美元保單4%利率恐成標配。包括台灣人壽南山人壽凱基人壽，7月均調升美元保單宣告利率，其中，台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，保障型商品最大調升0.05個百分點，最高宣告利率衝上4.1%，為目前市場上最高水準；美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為3.15%。

南山人壽今天表示，7月調升20張美元保單宣告利率，幅度介於0.05至0.1個百分點；新台幣保單也有10張宣告利率調升0.05至0.1個百分點，調整後，美元利變商品宣告利率最高為4%，新台幣利變商品宣告利率最高仍維持不變為2.5%。

凱基人壽7月調升53張美元保單宣告利率，調幅為5個基本點，最高利率維持4.05%；凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，因此適度調整宣告利率以回饋保戶；調整後，凱基人壽新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高仍為4.05%。

國泰人壽7月僅有三檔條款約定以10年期公債利率為宣告利率上限的新台幣停售商品，調升宣告利率10個基本點外，其餘台幣、外幣現售及停售商品宣告利率均維持前月水準不變。7月調整的新台幣商品宣告利率為1.31%。

至於富邦人壽、新光人壽、三商美邦、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等主要壽險公司．7月台外幣保單的宣告利率均未調整。

調整後，台灣人壽美元保單宣告利率4.1%，為目前市場上最高水準，另外，國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%，南山人壽美元利變商品最高宣告利率也有4%，換言之，美元保單宣告利率4%以上將成「標配」。

今年以來，壽險公司持續調高宣告利率提升投資誘因。壽險龍頭國泰人壽6月時曾全面調升美元商品宣告利率，幅度介於10至15個基本點；調升後，美元保單最高利率為4.05%；台新人壽、元大人壽、凱基人壽6月也跟進調升，美元保單利率均達4.05%的最高水準。

宣告利率是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率，因此，宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

保單 元大人壽 凱基人壽 南山人壽 台灣人壽 國泰人壽 遠雄人壽

延伸閱讀

保費繳超過50萬卻遭刁難？ 他氣炸網看一細節喊：別不清楚就亂買

理財型保險 豐足退休人生

富豪戶瘋抱海外債、棄保單 等明年大降息賺一波

鍾佳濱、黃珊珊跨黨綠白合作 催生保單強制執行新指引

相關新聞

這家壽險調升美元保單宣告利率至4.1% 創市場最高

壽險業宣告利率大戰，下半年再度開打，美元保單4%利率恐成標配。包括台灣人壽、南山人壽、凱基人壽，7月均調升美元保單宣告利...

魏寶生接掌新光金董事長 首要任務完成125億現金增資

新光金控（2888）1日召開臨時董事會補選新任董事長，會中董事推舉魏寶生董事出任新光金控董事長，並兼任新光人壽董事長。新...

為中華健兒加油 央行券幣數位博物館推「體育大觀園」線上特展

為充實中央銀行券幣數位博物館內容，增加其知識性與教育性，央行於該網站「虛擬展覽館」項下，推出線上主題特展；今年全球最大體...

街口支付宣布開通TWQR購物功能 店家即日起開放掃碼

2023年電子支付整體代收付金額年增率近47%、總帳戶數也增加24%，為推動整體電支交易持續成長，街口支付響應金管會完...

金管會20年之2／山道猴子哀歌多 政府保護傘沒到位 市場巨嬰也須提升金融素養

金管會成立以來，歷任主委都會把加強消費者與投資人保護，列為重點工作，隨著網路及科技發達，金融消費者保護也面臨更多挑戰。檢視金管會成軍20年來，在消費者保護議題上，有好的表現，但也有不足之處。

國泰金7月12日首屆資產管理高峰會登場 撬動台灣資產管理市場

國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗。為提供客戶更具前瞻性的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。