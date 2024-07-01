這家壽險調升美元保單宣告利率至4.1% 創市場最高

壽險業宣告利率大戰，下半年再度開打，美元保單4%利率恐成標配。包括台灣人壽、南山人壽、凱基人壽，7月均調升美元保單宣告利率，其中，台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，保障型商品最大調升0.05個百分點，最高宣告利率衝上4.1%，為目前市場上最高水準；美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為3.15%。

南山人壽今天表示，7月調升20張美元保單宣告利率，幅度介於0.05至0.1個百分點；新台幣保單也有10張宣告利率調升0.05至0.1個百分點，調整後，美元利變商品宣告利率最高為4%，新台幣利變商品宣告利率最高仍維持不變為2.5%。

凱基人壽7月調升53張美元保單宣告利率，調幅為5個基本點，最高利率維持4.05%；凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，因此適度調整宣告利率以回饋保戶；調整後，凱基人壽新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高仍為4.05%。

國泰人壽7月僅有三檔條款約定以10年期公債利率為宣告利率上限的新台幣停售商品，調升宣告利率10個基本點外，其餘台幣、外幣現售及停售商品宣告利率均維持前月水準不變。7月調整的新台幣商品宣告利率為1.31%。

至於富邦人壽、新光人壽、三商美邦、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等主要壽險公司．7月台外幣保單的宣告利率均未調整。

調整後，台灣人壽美元保單宣告利率4.1%，為目前市場上最高水準，另外，國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%，南山人壽美元利變商品最高宣告利率也有4%，換言之，美元保單宣告利率4%以上將成「標配」。

今年以來，壽險公司持續調高宣告利率提升投資誘因。壽險龍頭國泰人壽6月時曾全面調升美元商品宣告利率，幅度介於10至15個基本點；調升後，美元保單最高利率為4.05%；台新人壽、元大人壽、凱基人壽6月也跟進調升，美元保單利率均達4.05%的最高水準。

宣告利率是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率，因此，宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

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