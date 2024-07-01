街口支付宣布開通TWQR購物功能 店家即日起開放掃碼

金管會成立以來，歷任主委都會把加強消費者與投資人保護，列為重點工作，隨著網路及科技發達，金融消費者保護也面臨更多挑戰。檢視金管會成軍20年來，在消費者保護議題上，有好的表現，但也有不足之處。

2024-07-01 16:31