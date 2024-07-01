街口支付宣布開通TWQR購物功能 店家即日起開放掃碼
2023年電子支付整體代收付金額年增率近47%、總帳戶數也增加24%，為推動整體電支交易持續成長，街口支付響應金管會完善零售支付共用基礎設施政策，宣布7月1日起正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，民眾即日起將可於全台TWQR店家使用街口支付App進行掃碼付款，期能與財金公司及各家支付業者共同實現更為輕鬆便利的跨平台支付服務。
民眾可先將街口支付App升級至最新版本，只要看到全台有張貼「TWQR立牌」的實體商家，付款時打開街口支付App、點擊首頁「掃描條碼」對準TWQR QR Code、輸入支付金額即可完成結帳，並能自由選擇使用信用卡、街口帳戶、街利存帳戶、各家銀行帳戶付款，更同享街利存帳戶2%街口幣無上限、街口帳戶1%街口幣無上限等支付工具回饋。
街口支付總經理范庭甄表示：「為實現非現金支付交易的國家目標，街口支付即日起開通TWQR『實體購物』掃描QR Code交易服務，期能解決以往因各家支付QR Code無法互通，商家於櫃檯擺放許多立牌、民眾結帳不便的痛點，現階段先協助合作商家完成TWQR立牌更換，並提供完整教育訓練與使用說明，讓街口商家及用戶都能輕鬆透過TWQR QR Code完成收付款，下一步將推出更多行銷優惠，持續養成民眾使用TWQR服務習慣」。
暑假旅遊旺季將至，街口支付也推出多項獨家活動優惠，包括旅日民眾於日本當地適用商家消費享最高4.5%無上限活動將延長至年底，而國內親子出遊也有機會拿高額回饋，7月每週末於六福村、遠雄海洋公園、兒童新樂園、Xpark等數百家遊樂場域使用街口付款，享隨機返幣最高100%，於Klook、KKday消費再贈5折街口遊樂券；9月底前開立街利存帳戶可拿最高400元開戶禮、付款筆筆最高3%回饋無上限。
街口支付為台灣電子支付領先業者，有超過650萬用戶、逾30萬個通路據點、多達29間配合銀行，街口表示，持續攜手各大金融機構、異業合作夥伴推出一站式創新金融服務，包括與台新Richart數位銀行合作推出創新帳戶服務「街利存」、日本跨境支付服務、電支業首創定期定額捐款，以及叫車、餐廳訂位、街享券、交通票券及旅遊行程、機場接送預訂服務，更依會員等級提供每月會員日最高 5%回饋加碼、桃園國際機場環亞貴賓室、專屬優惠券等專屬權益，持續為用戶打造更便捷實惠的數位支付體驗。
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