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新台幣貶9.6分 收32.546元

中央社／ 台北1日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.546元，貶9.6分，成交金額13.47億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.47元，最高32.47元、最低32.554元。

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