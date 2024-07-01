快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

董事長涉利害關係未迴避 康和證對子公司轉投資遭限

中央社／ 台北1日電

金管會檢查局對康和證券辦理金檢，發現康和證董事長對涉及自身有利害關係議案未迴避，金管會證期局決議對康和證開罰新台幣24萬元、對康和證為行為負責人開罰48萬元，並在缺失改善前禁止康和證新增對子公司轉投資。

金管會檢查局先前對康和證進行一般業務金檢，發現康和證董事長對於涉及與自身有利害關係議案，未說明利害關係重要內容亦未予迴避，且涉及董事有利害關係事項，未提報審計委員會及董事會討論。

此外，康和證還涉及未確實控管限制行為能力人買賣額度、未依分層負責審核委託人買賣額度、未建立自行買賣外國有價證券交易價格偏離檢核規範，合計5項缺失。

金管會證期局決議對康和證開罰24萬元，並命令康和證委託非簽證會計師針對改善後內控制度執行情形出具專案審查報告，在金管會認可缺失改善前，不得增加對子公司轉投資，並對康和證為行為負責人處48萬元罰鍰。

延伸閱讀

金融三業績昂 前五月大賺 全年有機會續戰巔峰

起風了！國銀富豪戶財管掀排名肉搏戰 後面還有4利多

富豪戶瘋抱海外債、棄保單 等明年大降息賺一波

金融三業前五月獲利4839億刷新紀錄 全年破兆有望

相關新聞

號稱史上最甜 將來銀行激推活、定存10％超殺優利

主打「史上最甜」，相較於傳統銀行活儲的「14倍利」來襲。純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開...

國泰金7月12日首屆資產管理高峰會登場 撬動台灣資產管理市場

國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗。為提供客戶更具前瞻性的...

元大證券推「元大權證隱波不降」活動 感謝投資人長年愛戴

元大證券長年耕耘權證市場，致力於追求與投資人共創雙贏，以實現「元大權證隱波不降 大挺你的獲利」的業務經營理念，持續努力提...

台新金經營團隊改組 吳東亮：世代交替

對於台新金今日下午舉行臨時董事會，進行經營團隊改組異動，台新金控董事長吳東亮今日參加大台北瓦斯60周年慶祝酒會後受訪時以...

新光金臨時董事會 通過由魏寶生出任新董事長

新光金今天上午召開臨時董事會，選任新光人壽董事長魏寶生為新光金控董事長，據透露，其中15席董事裡，前新光金總經理吳欣儒投...

合庫人壽旅平險7月1日起調降10% 保障不縮水

因應保險新制上路，合庫人壽旅行平安保險(下稱旅平險)主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故以及失能的給付項目自7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。