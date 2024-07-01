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元大證券推「元大權證隱波不降」活動 感謝投資人長年愛戴

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券推出「元大權證隱波不降，買進滿額雙重好康大放送」月月抽獎活動。（元大證券/提供）
元大證券推出「元大權證隱波不降，買進滿額雙重好康大放送」月月抽獎活動。（元大證券/提供）

元大證券長年耕耘權證市場，致力於追求與投資人共創雙贏，以實現「元大權證隱波不降 大挺你的獲利」的業務經營理念，持續努力提供良好之權證造市品質，並堅持「隱波不降」，讓每一位投資人都能在友善且公開、透明的交易環境下安心投資。

元大權證品牌一直都是多數投資人的首選，元大證券為了感謝權證投資人的長年愛戴，於2024年7月1日至12月31日特別舉辦「元大權證隱波不降，買進滿額雙重好康大放送」月月抽獎活動，只要於活動期間買進元大權證達金額門檻就有機會參加當月雙重好康抽獎活動。

活動好康一：當月買進元大權證滿1萬元，即可參加當月超商禮券200元抽獎，每月抽出300名(每人每月有1次抽獎機會)。

活動好康二：當月買進元大權證每滿3萬元，即可獲得當月88,000元禮券等大獎抽獎機會1次，每人每月最高50次抽獎機會。

投資人只要於活動期間登入活動官網，自登入當月起於各活動月份獲得的雙重好康抽獎機會，都將以2倍計算，抽獎機會立刻翻倍，大大提升中獎機會。詳細活動辦法請參見元大權證活動官網：https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/warrant_2024/index.html

元大證券表示，始終相信報價透明看得見，買賣才安心，為保障投資人「知」的權益，於權證官網特別推出「隱波不降大公開」專區，秉持「不怕你知道，只怕你不知道」的精神，公開每檔元大權證從掛牌第一天到最近一天的「造市委買波動率」，讓投資人輕鬆透過試算器，就能立即掌握每一檔元大權證的合理價格，選擇「隱波不降」的權證，才能保障賣回時價格不會減損，獲利不會縮水！

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