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號稱史上最甜 將來銀行激推活、定存10％超殺優利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼。圖/將來銀行提供
「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼。圖/將來銀行提供

主打「史上最甜」，相較於傳統銀行活儲的「14倍利」來襲。純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，等於是一般活存14倍、一般同天期定存利率八倍，額度合計高達10萬元，限量一萬名，另主帳戶還可再享20萬元活存最高3.5％優利。

將來銀行於6月份推出的2.3％高利定存很快就名額告罄，了解到國人在高通膨、高房價大環境下對於優利存款的迫切需求，將來銀行7月起再推出「活存10%」、「定存10%」兩大專案，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約1.225%，相當於14倍及八倍的優惠。

將來銀行也針對現金較為充裕的國人，9月底前開戶還能再享有主帳戶最高3.5％專案優惠利率，同時將來銀行長期以來持續堅持給予每月66次網路轉帳、六次跨行提款及一次ATM免費跨存免手續費。

將來銀行說明，於7月首次開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可獲一張加息30天、額度5萬元的N倍券，動用後該筆活存利率將高達10％；定存則享額度最高5萬元、1個月期年息10％的參加資格，兩專案各限額一萬名，名額有限。

不僅如此，為迎接持續火熱的投資市場，身為上架基金檔數最多的純網銀，將來銀行延長「手續費＋信管費終身0元」優惠，至8月底前更推出更具吸引力的「奇基時代」專案，凡在將來銀行購買基金，符合活動門檻者抽最大獎10萬元現金。將來銀行分析，AI投資熱潮方興未艾，印度、日本經濟成長備受國人看好。

定存 將來銀行

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