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台新金經營團隊改組 吳東亮：世代交替

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控董事長吳東亮。本報資料照片
台新金控董事長吳東亮。本報資料照片

對於台新金今日下午舉行臨時董事會，進行經營團隊改組異動，台新金控董事長吳東亮今日參加大台北瓦斯60周年慶祝酒會後受訪時以「世代交替」形容，這是經營團隊的世代交替，台新金的人才很多，也讓台新金更多人才有出頭的機會。

身為工商協進會理事長，吳東亮今天受訪時也回應，工商協進會本周將組團啟程赴日本參加會議，並且考察參觀日本的綠建築，永續及減碳也是工商協進會的重要議題。

台新金、台新銀行、台新人壽1日將召開臨時董事會，台新銀行總經理尚瑞強將升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法金執行長林淑真升任，另外台新人壽董事長蔡康表達辭意已久，傳將由台新金控總經理林維俊兼任人壽董座。

台新這一波人事異動，主要集中在銀行及人壽，林淑真過去在法金深耕已久，一直是接班銀行總座的第一人選，至於台新人壽部分，上個月總經理邢益華以個人生涯規畫為由請辭，是由董座蔡康暫兼，不過蔡康自保德信人壽併入台新金以後，就當董事長至今，已多次表達辭意，這次人事調整後，將由林維俊同時兼任台新金總經理與台新人壽董事長。

台新金控

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