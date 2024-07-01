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新光金臨時董事會 通過由魏寶生出任新董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生出掌董事長。圖／本報系資料照片
新光金董事會今日通過由新壽董事長魏寶生出掌董事長。圖／本報系資料照片

新光金今天上午召開臨時董事會，選任新光人壽董事長魏寶生為新光金控董事長，據透露，其中15席董事裡，前新光金總經理吳欣儒投下反對票，另外李增昌和新光三越代表賴慧敏則未出席棄權，至於獨董許永明此次則投下贊成票，最後以11票通過魏寶生出任新光金控董事長。

據指出，吳欣儒之所以未投下贊成票，主要是由於在今日召開董事會時，對於未來新光金的現金增資，另外包括先前台新金擬參股新光人壽之議，以及關於新光金和其他金控合併的議題，魏寶生未能當場給予明確的答覆，因此投下反對票。

據知情人士指出，新光金股東會的前一天，即6月13日發出臨時董事會的通知，討論由台新金直接增資新壽，並以普通股搭配特別股的方式進行，但由於台新金出價只有每股9元，而且倘若未合併成功，還要退還特別股增資的金額，令東進派的董事相當不滿所提出的條件，認為有損股東權益，包括之後吳欣儒在董事會上追問為何撤案，但當時陳淮舟未能給予明確的答覆。

不過對此，接近吳東亮人士則回應，特別股架構設計並未說增資了之後非合併不可，另外還留了合併失敗的退路，這應該是合理的安排。

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