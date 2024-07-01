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合庫人壽旅平險7月1日起調降10% 保障不縮水

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金管會統計，2023年國人網路投保旅平險達181.9萬件，占網路投保總件數近三成，反映疫後旅遊復甦盛況。（本報系資料庫）
金管會統計，2023年國人網路投保旅平險達181.9萬件，占網路投保總件數近三成，反映疫後旅遊復甦盛況。（本報系資料庫）

因應保險新制上路，合庫人壽旅行平安保險(下稱旅平險)主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故以及失能的給付項目自7月1日起，保費便宜了一成，保障內容完全沒有縮水，期能成為國人暑假旅遊的投保首選。

暑期是出行旅遊的高峰期，也導致旅遊意外頻傳，合庫人壽總經理藍年紳表示，由於國人享有健保且國內醫療資源多，所以容易忽略「國內旅遊」產生的意外風險，但暑假期間也是國內旅遊的高峰期，學生常組團來趟說走就走的旅遊，行程隨興、吃喝也隨意，但往往意外就常發生在不小心、沒注意到的狀況下，溺水、交通事故等等都是常見的意外事故。

藍年紳也提醒，旅平險中其實最實用的是實支實付型的意外醫療保障，但是在購買時要注意是否附加實支實付傷害醫療給付；若是出國時間久，尤其暑期短期進修或打工換宿時間較長，還有突發疾病風險，所需要的醫療資源相對較高，如果是到醫療成本較高的國家時，足額的實支實付型海外突發疾病醫療保障也萬萬不能忽略。

可樂旅遊副總許明嬌表示，近期國人到東南亞旅遊最常發生水土不服的狀況，悶熱的天氣加上不習慣的食物，容易導致拉肚子或腸胃炎。不管去哪裡，是否跟團旅遊，一定要先了解氣候及行程的環境、準備適合的穿搭，例如戶外健行的行程就要備好防曬、防蚊、防滑鞋等並隨身攜帶常用藥品、緊急聯絡人資訊等。另外，雖然旅行社都會為旅客投保旅行業責任險，但是還是會提醒旅客另外投保旅平險，尤其是實支實付的部份，既然都花了錢出國旅遊，千萬別省小錢。

合庫人壽提醒，不論是自助行或跟團出遊，如果事前對於當地環境多一分了解，多規劃一些保障，就可以大幅減低出遊的風險，現在只要有網路跟手機，短短幾分鐘就可以完成投保，最晚在出發前一小時都還能投保，讓旅途更安心。

實支實付 旅平險

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