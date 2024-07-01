快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

新台幣午盤貶6.1分 暫收32.511元

中央社／ 台北1日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.511元，貶6.1分，成交金額5.9億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.47元，早盤最高32.47元、最低32.516元。

延伸閱讀

美元續強？ 日本大型壽險業者是這麼看的

陸停134項EFCA關稅減讓 台塑化董座陳寶郎：有覺悟、不緊張

達人傳授外匯交易心法 排除盲區提高勝率

美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia

相關新聞

號稱史上最甜 將來銀行激推活、定存10％超殺優利

主打「史上最甜」，相較於傳統銀行活儲的「14倍利」來襲。純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開...

台新金經營團隊改組 吳東亮：世代交替

對於台新金今日下午舉行臨時董事會，進行經營團隊改組異動，台新金控董事長吳東亮今日參加大台北瓦斯60周年慶祝酒會後受訪時以...

新光金臨時董事會 通過由魏寶生出任新董事長

新光金今天上午召開臨時董事會，選任新光人壽董事長魏寶生為新光金控董事長，據透露，其中15席董事裡，前新光金總經理吳欣儒投...

合庫人壽旅平險7月1日起調降10% 保障不縮水

因應保險新制上路，合庫人壽旅行平安保險(下稱旅平險)主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故以及失能的給付項目自7月...

將來銀行7月底前再加碼 雙享活存、定存超優利10％

純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至7月底成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利1...

台新高層人事異動 吳東亮說話了

台新金董事長吳東亮被媒體問及台新金高層人事布局，台新人才很多，這次人事布局是進行新的世代交替。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。