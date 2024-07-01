新台幣午盤貶6.1分 暫收32.511元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.511元，貶6.1分，成交金額5.9億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.47元，早盤最高32.47元、最低32.516元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 竹市大同里竄升「全台第2有錢里」 里長驚：科技大佬搬進來？
▪ 年薪90萬買1000萬房！他崩潰「存款被掏空」 後悔想租房
▪ 省電費…工業風扇可以代替冷氣？ 網點兩大致命傷：不可能睡得著
▪ 囤房稅2.0來了！地方稅率聚焦 各縣市豪宅基準同受關注
▪ 首購族預售屋、成屋怎麼選？網列8大比較面向 優缺一目了然！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言