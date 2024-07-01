台新高層人事異動 吳東亮説話了
台新金董事長吳東亮被媒體問及台新金高層人事布局，台新人才很多，這次人事布局是進行新的世代交替。
台新金、台新銀行、台新人壽1日將召開董事會，市場盛傳台新銀行總經理尚瑞強將升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法金執行長林淑真升任，另外台新人壽董事長蔡康表達辭意已久，傳將由台新金控總經理林維俊兼任人壽董座。
台新這一波人事異動，主要集中在銀行及人壽，林淑真過去在法金深耕已久，一直是接班銀行總座的第一人選，至於台新人壽部分，上個月總經理邢益華以個人生涯規畫為由請辭，是由董座蔡康暫兼，不過蔡康自保德信人壽併入台新金以後，就當董事長至今，已多次表達辭意，這次人事調整後，將由林維俊同時兼任台新金總經理與台新人壽董事長。
台新金等三家公司今天將召開董事會，至於金控旗下的台新投信、台新投顧是否有進一步的人事調整，則還待7月後各家公司自行召開董事會，才會明朗。
對於可能的人事布局，台新金上周表示，一切以重訊公告為主，並未多回應。
而身為工商協進會理事長，吳東亮今天也被媒體問到，工商協進會本周啟程到日本的行程，吳東亮說，這次工商協進會組團赴日本，主要參觀綠建築，並探討永續及減碳議題，相關的心得，回來再向大家報告。
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