元富投顧四度蟬聯《金曜獎》盈餘預估準確獎第一名

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧，2024年第四度蟬聯CMoney《金曜獎》最佳研究報告-盈餘預估準確獎第一名，連續四年居冠，在業界樹立標竿。元富投顧研究報告內容的精準性及可靠性，深獲機構法人及投資人的信賴，無論在股市投資整體趨勢的掌握、產業動態及公司獲利的預估、搭配ESG評等分數的分析，皆能精準到位，如此專業的研究分析，讓元富投顧的研究品質領先同業，更成為協助投資人提高獲利的一大利器。

元富投顧總經理鄭文賢表示，元富投顧研究團隊是由一群學有專精並深具研究熱忱的研究員組成，透過每日晨會及每週投資會議，團隊討論形成元富觀點，工作氛圍融洽並有絕佳默契，研究團隊成員不論是學歷、工作經歷均為一時之選。元富投顧研究領域涵蓋全球總體經濟(台、美、歐、中、日五大區域經濟研究及股、債資產配置)及產業研究(景氣大趨勢、產業動態、公司獲利預估、ESG評分及投資評等)兩大領域，元富投顧對於研究員的訓練極為嚴謹，除了重視邏輯分析及簡報的能力，也鼓勵研究員勤於拜訪公司，認識產業核心人物，參與各項研討會。元富投顧研究部目前精選300家核心公司，要求研究員須建立公司獲利假設基礎及預估損益表，於每週投資會議對核心公司投資評等進行即時性的更新，最後再透過產業上下游及總體經濟交叉比對確認方向，精準提供投資人最新的企業獲利動向，這就是元富投顧研究報告盈餘預估準確度能蟬聯四年冠軍的主因。

歷經2024年上半年台股量價俱揚大漲5,000點，對於市場投資人最關心的下半年台股後勢看法，鄭文賢進一步指出，在全球總體經濟面，隨著美國就業市場緊俏度轉趨平衡、CPI指數及PPI指數通膨降溫方向未變，Fed即將啟動降息循環；依照過往經驗，在經濟穩健，搭配通膨、利率環境向下，將有利股市維繫多頭格局，然仍須留意下半年美國總統大選引發股市波動。再從產業面來看，AI產業自2H22 OPEN AI ChatGPT推出，造成產業的變革，AI成為顯學，尤如工業革命，未來將廣泛應用於各行各業，AI大浪潮來襲，勢必引發未來工作與生活型態的大幅改變，才短短一年時間，NVIDIA竄起已正式超越Apple成為全球第一大市值企業。

目前全球投資界正流行一段話，投資擁抱美股，美股擁抱AI，AI擁抱台股，台灣的英文TAIWAN似乎早已隱含AI投資密碼就是台灣。NVIDIA執行長黃仁勳在台大體育館現場直播演說表示，未來AI整體產值將上看百兆美元，此趨勢推升NVIDIA市值成為全球第一大企業，正式超越APPLE及Microsoft。台灣在科技產業上、中、下游供應鏈完整，尤其護國神山台積電領先全球的先進製程，更成為供應鏈的重中之重。隨著AI伺服器到AI PC、AI手機爆發性增長，台灣電子相關供應鏈雨露均霑，下半年到明年可望迎來台股企業營收明顯擴增，企業獲利增長，將成為台股多頭最佳基石。

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