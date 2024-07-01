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安聯投信：台股月季線續收紅 AI主流趨勢不變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁。圖／聯合報系資料照片
今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁。圖／聯合報系資料照片

安聯投信台股團隊表示，今年來台股在AI浪潮推升下，漲勢強勁，上半年台股大漲逾5100點、漲幅28.45%；不但月線連五紅、季線也繳出連三紅成績。

安聯投信台股團隊表示，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；但另方面，也隨著相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在市場步入第3季、等待下一季財報表現與法說展望訊息前，重要權值股和AI主題料將維持區間整理，在資金輪動下，中小型股交投則有望相對比較活絡。

安聯投信台股團隊表示，包括重電、工業等類股亦受惠市場長期看好的綠能長線趨勢與有望帶動相關所需基礎建設需求；短線在評價面拉高與籌碼面等因素干擾下，波動幅度也較大；由於這類題材易受政策消息面影響，故可留意近期登場的美國總統大選候選人辯論賽中所可能釋出的政策方向。

安聯投信台股團隊表示，現階段，市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通及重電等具結構性成長的利基性主題。展望後市，持續看好科技股，但今年百花齊放，非科技股也值得關注，例如航運供應鏈吃緊，銅鎳等原物料價格漲價，營建股有獲利及高息支撐，以及綠能、重電等題材。

方向上，安聯投信台股團隊表示，硬體半導體仍將優於軟體，提供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展。例如，美國GPU大廠推出的GB2000晶片預計7月產出，GB200伺服器大量出貨預計為2025年。目前首波零組件供應商有不少美國公司，但預期進入下波普及階段，台廠將逐漸取得優勢。

根據證交所統計，6月28日外資買超88.99億元，累積近一周外資累積賣超近700億元；另方面，隨著利多題材陸續反映，短線波動難免，接下來市場也在等待新題材。

AI 台股 美國

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