金融三業 今年將挑戰賺「破兆」

金管會最新公布統計，銀行、證券、保險等金融三業今年前五月稅前盈餘高達四八三九點一四億元，年增百分之九十三點五二再創史上同期新高，若能維持目前的獲利動能，今年全年獲利可望再締新紀錄，甚至金融三業今年獲利有機會挑戰「破兆」。

不過，由於金融三業今年上半年有相當的獲利來自於壽險業者大賣台股實現獲利，以及台幣匯率持續貶值為壽險業的匯損「紓壓」，因此下半年能否維持佳績，得看股市和匯市是否「給面子」。金融業者指出，如果美國聯準會能啟動降息，尤其是降息時間提前到九月，將使金融業者實現投資債券的資本利得，接棒股市維持獲利動能，只要股債匯均佳，全年金融業獲利「破兆」可能性將大增。

金融三業在二○二一年全年大賺九三五六億元，締造歷史新高，次高則是去年的七○三六億元；至於今年前五月大賺四八三九億元，已超過二○二一年同期的四六○二億元。

金管會官員表示，金融三業前五月獲利創新高，股市大漲、台幣匯率貶值是一大利多，以台股為例，一到五月大漲百分之十八點一，是全亞洲之冠。

個別來看，銀行業今年前五月大賺二四八一點三億元，創同期新高，對金融三業的占比高達百分之五十一點三。保險業相較於去年虧損七十三億元，今年前五月整體保險業稅前盈餘一七六五億元。

此外，受惠於上半年台股大漲，證券業涵蓋的證券、期貨、投信等三業別前五月獲利五九二點八四億元，較去年同期的三六五點三四億元、年增率百分之六十二點二七，其中證券業獲利四六四點五一億元、年增率百分之六十九點三，主要受惠於經紀業務收入成長。

投信業也受惠於高股息ETF帶動總規模大躍進及手續費收入擴張，前五月獲利九十四點三一億元、年增率百分之四十五點三八；期貨業獲利卅四點○二億元，年增率百分之卅。

商品推薦