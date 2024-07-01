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14金控獲利 暴增94.5%

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導
14家金控累計前五月稅後純益2638.44億元，年增率高達百分之94.5，創史上同期次高。圖／聯合報系資料照片
14家金控累計前五月稅後純益2638.44億元，年增率高達百分之94.5，創史上同期次高。圖／聯合報系資料照片

十四家金控累計前五月稅後純益二六三八點四四億元，年增率高達百分之九十四點五，創史上同期次高，依此獲利速度，市場看好全年獲利有機會挑戰六千億元大關；若以六月廿八日十四家金控股價收盤來計算，金控股平均現金殖利率約百分之三點三，高於台股現金殖利率和銀行一年期定存。

法人說，一般要判斷現金殖利率高低，可以參考兩大指標，一是台股平均現金殖利率。目前因大盤指數高，現金殖利率降到百分之二點五六，二是銀行一年期定存利息，以作為「存股」選擇判斷。目前五大銀行一年期平均定存利息是百分之一點七。

進一步分析十四家金控的現金殖利率，超過百分之四的有四家，最高的是中信金的百分之四點七六，華南金百分之四點六次之，國票金百分之四點五居第三，玉山金百分之四點二排第四。

至於現金殖利率逾百分之三的有七家，兆豐金百分之三點七、國泰金和元大金都落在百分之三點四、富邦金、開發金和台新金都落在百分之三點二左右，第一金百分之三；逾百分之二的則是永豐金百分之二點九、合庫金百分之二點五。新光金今年則未配發股息。

換言之，除新光與合庫外，十二家金控股，現金殖利率都打敗大盤也高於銀行一年期定存，七月至八月除息行情仍可期待。

一家金控主管表示，是否參與除權息，散戶和外資法人不同調。一般存股族都會參與除權息，也就是續抱金融股、等著填息；但外資法人通常會在除權息前賣掉持股，以避免繳百分之廿股息所得稅，等除權息之後，再進場買回股票。

該主管也提醒，股票經過除權息後，股價會下跌，若後續股價沒有回升到配股利前的價格，等於沒有賺到錢。反之，如果後續金控股價回升到配息前（稱「填權息」）才是真正獲利。

因此挑選高殖利率股票時，該主管建議不要只看「殖利率」單一指標，需搭配每股稅後純益、過去填權息時間、配息穩定度等多項指標，挑選適當的股票存股。

主管 台股 法人

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