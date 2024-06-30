產險前5月賺125億！下半年審慎樂觀 估簽單保費續創高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

股市近期走揚，助攻產險業獲利。據金管會統計，產險業累計前5月稅前盈餘達125億元，年增103億元，淨值達1,372億元。展望今年，五大上市產險表示，將以審慎的態度，樂觀正面看待，預期在工程險、商火險、旅綜險等的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。

金管會公布產險業今年5月稅前盈餘18億元，月增28%，累計前5月稅前盈餘達125億元，相較去年同期稅前盈餘22億元，年增103億元，成長468.18%。產險業5月底淨值達1,372億元，較去年同期增加458億元或50.1%，主因是產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

展望今年，新產（2850）指出，2023年因國際再保費率高漲，企業保險費率均有上修，而今年預計在電動車帶動車市銷售力道、內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，整體市場維持成長趨勢。台產（2832）則指出，國內經濟隨著半導體投資回溫及資通訊去庫存的進展，加上新興科技、淨零排放等需求，民間投資及消費呈現正成長，將有利於相關業務推展。

中再保（2851）表示，由於未來是否存在變數尚不能預期，目前在常態下業務穩定，今年也將繼續以審慎的態度迎接新的機會及挑戰，追求核保利潤的提升。旺旺保（2816）則看好在在工程險、商火險、旅綜險等險種的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。

而外界關注4月3日花蓮強震對產險業的影響，第一保指出，保險業對天災風險都有安排再保，自留方面亦有準備金可沖抵，預計此次地震對產險公司財務影響不大，7、8成損案可在6月認列完成。若下半年平順，對今年獲利則抱持正面樂觀的看法。

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