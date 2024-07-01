國壽力挺校園反毒 政院表揚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
賴清德總統（左）頒發「2024年有功人士團體」榮譽給國泰慈善基金會，由董事長黃調貴（右）代表領獎，肯定國泰長期投入校園反毒宣導。國泰慈善基金會／提供
賴清德總統（左）頒發「2024年有功人士團體」榮譽給國泰慈善基金會，由董事長黃調貴（右）代表領獎，肯定國泰長期投入校園反毒宣導。國泰慈善基金會／提供

國泰人壽和國泰慈善基金會長期推動校園反毒，獲得教育部國教署、內政部警政署雙雙推薦為「反毒有功人士團體」，在國際反毒日（6月26日），行政院舉辦2024年反毒有功人士團體頒獎典禮，由總統賴清德頒獎，國泰慈善基金會董事長黃調貴代表公司領獎，是今年獲獎名單中唯一的金融業，這也是繼2018年首度獲獎後，今年是第二度獲獎。

把毒品阻絕於校園，讓學子們免於染毒，這是國泰人壽和國泰慈善基金會長期推動校園反毒的初衷，期望達到「無毒校園」目標，就是這樣的使命，累計七年來巡演的校園場次近千場、參與的國泰志工逾1萬人次，嘉惠學生超過250萬名。

國泰相信，做對的事會一直做下去，而且愈做愈精進，而校園反毒正是抱持這樣的信念，自2017年起推動了「校園永續計畫」，結合國泰永續三主軸「氣候、健康、培力」，發揮健康與培力的核心價值，鎖定「反毒」為校園永續計畫核心，翻轉傳統教條式的反毒教育，改以學童們容易接受的方式，讓學生們認識，從「識毒」到「拒毒、反毒」，為新世代提供健康無毒的未來。

這些方式包括反毒桌遊、反毒電競PaGamＯ遊戲平台和舉辦全國性競賽、逆風青少年染毒的生命故事轉化成舞台劇和講座、撼動H.D.A的特技表演、舞曲等多元型態至全國各國小、國中和高中巡演、勉勵學子遠離毒品，提前阻絕，特別針對日益更新的毒品態樣，如彩虹煙、咖啡包等，讓學生們認識。

值得一提的是，行政院給予國泰的表揚為「積極參與反毒工作，採行政輔導先行制度，並於2023年舉辦了反毒宣導活動」。

國泰慈善基金會董事長黃調貴說，國泰校園反毒宣導與預防，是整合霖園集團資源並以有系統的推廣方式，把企業永續精神擴展至校園，同時串連跨界資源包括攜手教育部國教署、內政部警政署刑事警察局、法務部、臺灣大學、臺灣師範大學、中正大學、中央警察大學、各NGO組織如社團法人逆風劇團、撼動H.D.A等，致力影響利害關係人，共同為校園反毒齊心努力。

國泰也將持續串起產官學，不僅結合金融保險核心職能，守護學子的人身保障，也將繼續精進反毒宣導並擴及反詐騙領域，讓學生可以健康、快樂成長。

反毒 校園 永續

延伸閱讀

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

中信反毒桌遊桃經發局長開發的 融入兵推與400毒品案例

政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安

高市毒防局獲防制毒品特優 戒癮過來人黃淨裕反毒有功也獲獎

相關新聞

理財型保險 豐足退休人生

退休規劃是一項長期工程，須及早開始準備，壽險業透過數位工具開發，搭配保單累積財富，其中國泰人壽首創的三大數位投資規劃工具...

櫃買拚永續 多面進擊

櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，透過市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續...

櫃買中心 引導同仁體驗濕地復育

今年欣逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識。

內控制度宣導 櫃買中心連辦四場

為協助上櫃公司及早規劃及因應「永續資訊之管理」內部控制制度上路，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦四場...

櫃買中心提醒：社群投資訊息 謹慎評估

台股強強滾，詐騙集團透過社群平台詐騙案例增加。櫃買中心提醒，大部分以誇大的話術渲染獲利的LINE投資群組，都是為了要騙取...

期交所防詐 向下扎根

臺灣期貨交易所持續傳達愛與關懷精神，且致力於防範金融詐騙宣導，此次與長期創造臺灣兒童戲劇夢工廠之紙風車劇團合作，昨（30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。