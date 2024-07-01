國壽力挺校園反毒 政院表揚

國泰人壽和國泰慈善基金會長期推動校園反毒，獲得教育部國教署、內政部警政署雙雙推薦為「反毒有功人士團體」，在國際反毒日（6月26日），行政院舉辦2024年反毒有功人士團體頒獎典禮，由總統賴清德頒獎，國泰慈善基金會董事長黃調貴代表公司領獎，是今年獲獎名單中唯一的金融業，這也是繼2018年首度獲獎後，今年是第二度獲獎。

把毒品阻絕於校園，讓學子們免於染毒，這是國泰人壽和國泰慈善基金會長期推動校園反毒的初衷，期望達到「無毒校園」目標，就是這樣的使命，累計七年來巡演的校園場次近千場、參與的國泰志工逾1萬人次，嘉惠學生超過250萬名。

國泰相信，做對的事會一直做下去，而且愈做愈精進，而校園反毒正是抱持這樣的信念，自2017年起推動了「校園永續計畫」，結合國泰永續三主軸「氣候、健康、培力」，發揮健康與培力的核心價值，鎖定「反毒」為校園永續計畫核心，翻轉傳統教條式的反毒教育，改以學童們容易接受的方式，讓學生們認識，從「識毒」到「拒毒、反毒」，為新世代提供健康無毒的未來。

這些方式包括反毒桌遊、反毒電競PaGamＯ遊戲平台和舉辦全國性競賽、逆風青少年染毒的生命故事轉化成舞台劇和講座、撼動H.D.A的特技表演、舞曲等多元型態至全國各國小、國中和高中巡演、勉勵學子遠離毒品，提前阻絕，特別針對日益更新的毒品態樣，如彩虹煙、咖啡包等，讓學生們認識。

值得一提的是，行政院給予國泰的表揚為「積極參與反毒工作，採行政輔導先行制度，並於2023年舉辦了反毒宣導活動」。

國泰慈善基金會董事長黃調貴說，國泰校園反毒宣導與預防，是整合霖園集團資源並以有系統的推廣方式，把企業永續精神擴展至校園，同時串連跨界資源包括攜手教育部國教署、內政部警政署刑事警察局、法務部、臺灣大學、臺灣師範大學、中正大學、中央警察大學、各NGO組織如社團法人逆風劇團、撼動H.D.A等，致力影響利害關係人，共同為校園反毒齊心努力。

國泰也將持續串起產官學，不僅結合金融保險核心職能，守護學子的人身保障，也將繼續精進反毒宣導並擴及反詐騙領域，讓學生可以健康、快樂成長。

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