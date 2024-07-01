金管會四大鬆綁 富豪財管業務添動能

國銀富豪戶財管業務，進入短兵相接的肉搏戰，排名前四大業者隨時都會大風吹。

據金管會以資產管理規模（AUM）排名，2024年5月底以中信銀1,972億元重新奪冠，合庫AUM是1,971億元，以1億元之差居第二。下半年金管會更將著手四大開放，為富豪財管業務再添柴火。

第一銀行5月底AUM是1,903億元居第三大，不過一銀月增106億元，是前四大中成長動能最強，AUM表現與第二名的合庫銀，僅差68億元，更擠入前三名。兆豐銀則是在2022年6月起一路都在前三大中，此次是近兩年來首度掉到第四名。兆豐銀5月底AUM是1,881億元，與一銀差了22億元。

銀行主管說，以前三大AUM來看，都已站上1,900億元左右，排名隨時可能大洗牌，富豪財管業務是近身肉搏戰，也是一種持久戰，誰能加速開發新戶，誰又能深耕鞏固舊戶，而非僅是「拚AUM」數字的曇花一現。

金管會官員則說，各銀行在承做業務量時，都有自己的發展策略，但是金管會也很著重高資產業務本身「質」的部分，包括高資產客戶的傳承、資產保值和社會公益等三大面向來發展。

金管會正著手鬆綁高資產（逾1億元）財管業務，除「續牌」後可免三年一審外，今年第3季將研議開放外幣金融資產質借、與投信私募股權基金（PE Fund）准納入富豪戶財管商品這兩項業務。

銀行局副局長童政彰說，富豪戶手上外幣資產准質借、向銀行申辦外幣融資，目前正在洽央行中，預計今年底上路。目前僅准基金做質借融資，未來可望再開放其他外幣資產，擴大富豪戶資金操作及財務槓桿彈性。

第4季則會研議擴大結構債銷售對象，以及簡化銀行發行結構債程序等兩項業務，也預計最晚在明年發布上路。換言之，後續富豪戶財管業務還會有四大利多蓄勢待發。

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