富豪財管規模連兩月衝兆元 債券配置逾12%再登新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
富豪戶瘋債券到何時？一家承辦富豪戶財管的銀行主管認為，熱度將續航到今年底。 路透
富豪戶瘋債券到何時？一家承辦富豪戶財管的銀行主管認為，熱度將續航到今年底。 路透

據金管會2024年5月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆974億元，連兩個月站穩兆元，月增587億元是今年來次大量，以配置債券占12.4%再刷新高，保單占11.4%續探史上低點，金融圈預期，富豪戶「抱債券、棄保單」現象恐將持續到今年底。

富豪戶瘋債券到何時？一家承辦富豪戶財管的銀行主管認為，熱度將續航到今年底，他提三點分析，一、目前美國10年期公債殖利率橫向盤在4.3%至4.6%，顯示已反映（price in）美國第3季後的降息預期了，已持有海外債的舊戶將坐等2025年大降息賺一波資本利得。

四大國銀承辦高資產客戶財管業務概況 圖／經濟日報提供
四大國銀承辦高資產客戶財管業務概況 圖／經濟日報提供

二、舊戶續持，目前海外債高息也會吸引新戶湧入。因一旦股市修正拉回，具穩定現金流的海外債，是最佳避風港，又以目前10年期美債殖利率4.5%是最佳介入買點。

三、市場預期2025年美國降幅約4至6碼，富豪戶料等大降息，殖利率開始走低、價格大漲，有實現資本利得空間時，才會開始降低持債比重。換言之，富豪戶瘋抱海外債熱度將續航。

據金管會2024年5月底統計，富豪戶資產配置中，債券、基金、結構型商品等三大商品，占比均較上月走高，又以債券占12.4%再刷新高、月增0.5個百分點，是所有商品中增額最大，以總AUM估算，總持債部位達1,361億元。

配置基金占12.2%，結構型商品6.7%，各月增0.3和0.1個百分點，顯示5月股債市熱絡讓富豪戶更願持有風險性資產。

配置存款占比卻較上月大降0.8個百分點到50.8%，保險占比更連兩月維持11.4%的史上低點。銀行主管認為，4月存款占比攀升到51.6%的近七個月高點，是因有2家新進入富豪財管市場的銀行，新進者會先以存款為主，後續才做開發，因此墊高存款母數。

若拉長近一年來看，存款與保險占比呈逐月緩降，債券則反向走升，銀行局副局長童政彰說，是因市場預期後續將降息，對債券等固定收益類商品配置較為積極。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆974億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的5.3倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。

主管 美國 資產

延伸閱讀

起風了！國銀富豪戶財管掀排名肉搏戰 後面還有4利多

富豪戶瘋抱海外債、棄保單 等明年大降息賺一波

聯準會降息預期發威！億級資產大戶5月大買債券 創逾1年新高

金融三業前五月獲利4839億刷新紀錄 全年破兆有望

相關新聞

理財型保險 豐足退休人生

退休規劃是一項長期工程，須及早開始準備，壽險業透過數位工具開發，搭配保單累積財富，其中國泰人壽首創的三大數位投資規劃工具...

櫃買拚永續 多面進擊

櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，透過市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續...

櫃買中心 引導同仁體驗濕地復育

今年欣逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識。

內控制度宣導 櫃買中心連辦四場

為協助上櫃公司及早規劃及因應「永續資訊之管理」內部控制制度上路，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦四場...

櫃買中心提醒：社群投資訊息 謹慎評估

台股強強滾，詐騙集團透過社群平台詐騙案例增加。櫃買中心提醒，大部分以誇大的話術渲染獲利的LINE投資群組，都是為了要騙取...

期交所防詐 向下扎根

臺灣期貨交易所持續傳達愛與關懷精神，且致力於防範金融詐騙宣導，此次與長期創造臺灣兒童戲劇夢工廠之紙風車劇團合作，昨（30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。