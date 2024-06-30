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起風了！國銀富豪戶財管掀排名肉搏戰 後面還有4利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國銀富豪戶財管業務，進入短兵相接的肉搏戰，隨時前四大排名都會大風吹。路透
國銀富豪戶財管業務，進入短兵相接的肉搏戰，隨時前四大排名都會大風吹。路透

國銀富豪戶財管業務，進入短兵相接的肉搏戰，隨時前四大排名都會大風吹。據金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年5月底以中信銀1,972億元重新奪冠，合庫AUM是1,971億元，以1億元之差苦吞敗仗。

迎頭趕上的是第一銀行，5月底AUM是1,903億元居第三大，月大增106億元是前四大中成長動能最強，與第二大的合庫僅差68億元，縮小差距，更一舉踢走兆豐銀，擠入前三大。

兆豐銀則是在2022年6月起一路都在前三大中，這是近兩年來首度掉到第四名。兆豐銀5月底AUM是1,881億元，與一銀差了22億元。

銀行主管說，以前三大AUM來看，都已站上1,900億元左右，排名隨時可能大洗牌，富豪財管業務是近身肉搏戰，也是一種持久戰，誰能加速開發新戶，誰又能深耕鞏固舊戶，而非僅是「拚AUM」數字的曇花一現，等海浪退了，誰能留在沙灘上才是最大贏家。

金管會官員則說，各銀行在承做業務量時，都有自己的發展策略，但金管會也很著重高資產業務本身「質」的部分，包括高資產客戶傳承、資產保值和社會公益等三大面向來發展。

金管會正著手鬆綁高資產（逾1億元）財管業務，除「續牌」後可免三年一審外，今年第三季將研議開放外幣金融資產質借、與投信私募股權基金（PE Fund）准納入富豪戶財管商品這兩項業務。

銀行局副局長童政彰說，富豪戶手上外幣資產准質借、向銀行申辦外幣融資，目前正在洽央行中，預計今年底上路。目前僅准基金做質借融資，未來可望再開放其他外幣資產，擴大富豪戶資金操作及財務槓桿彈性。

第四季則會研議擴大結構債銷售對象、及簡化銀行發結構債程序等兩項業務，也預計最晚在明年發布上路。換言之，後續富豪戶財管業務還有四大利多蓄勢待發。

兆豐銀 第一銀行 金管會

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