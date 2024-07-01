專家教你保／輕銀髮族投保 四點不漏

台灣將在明年邁入超高齡社會，未來每五人，就有一人為65歲以上長者。即使人口老化顯而易見、國人平均壽命不斷延長，許多民眾仍是在退休前夕，才開始檢視自身的退休財務準備。

然而，南山人壽調查發現，國人對於長照準備金的需求持續攀升，有超過20%民眾認為須具備超過新台幣1,000萬元的準備金，才足以因應老年長照需求，甚至有7%民眾表示2,000萬元也不足夠。建議民眾40歲起就要提早抗老，及早為自己的老後生活預做準備，讓財務穩定、身體健康，同時保有積極心態，以及適時透過保險轉嫁人生風險。

40歲正值事業穩定期，這時開始為老後生活做準備，不僅財務更有餘裕，也能將身體狀況鎖定在最佳狀態。為降低人口老化可能衍生的醫療需求及經濟缺口風險，並響應世界衛生組織提出的活躍老化（Active Ageing）藍圖，南山人壽提出AA健康老對策，強調「財務健康」與「身體健康」的重要性，活到老更要活得好。

退休保險規劃四大重點 圖／經濟日報提供

財務健康方面，選擇透過保險轉嫁風險，打造穩健的退休本錢。建議輕銀髮族投保時留意「長壽」、「疾病」、「長照」風險，並針對高齡好發疾病補足保障缺口，打造無虞的老年生活。

一、針對退休後仍可能有長達30-40年的「長壽風險」，建議民眾可投保年金險、退休還本型商品，以建構更全面的財務保障。

二、隨著老年生理機能退化及免疫功能衰退，且醫療費用攀升，多數新式療法需自費，超高齡社會下每個人的「疾病風險」升高，建議可針對老年好發的疾病，選擇精選傷病保險及癌症新式療法補充包，補足疾病保障。

三、在高齡、少子化的人口結構下，因應可能的「長照風險」，則建議民眾可透過各類型的長照保障轉嫁風險，以維持優雅的生活及照顧品質。

四、針對老化常見的健康問題補足保障缺口，例如髖關節退化或骨折是骨科門診中常見病症，人工關節置換術超過健保給付的自付額更高達數十萬元，可優先選擇提供多項住院醫療保險金，以及人工髖、膝關節保障的保險商品，補強關節退化保障需求，強化老年活動力。

如何「老得健康又樂活」，是每個人可以努力的目標。南山人壽長年關注國人健康議題，透過創新的商品設計滿足超高齡社會的保障需求，並藉由外溢保單回饋機制，鼓勵民眾自主健康管理、維持良好運動習慣；同時，透過攜手大健康產業夥伴，串聯健康照護服務，打造「健康守護圈」，讓保險從單點式的「事後理賠」走向全方位的「健康促進與預防」，為台灣擘劃「AA健康老」未來。（記者陳美君採訪整理）

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