富豪戶瘋抱海外債、棄保單 等明年大降息賺一波

據金管會2024年5月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆974億元，連兩個月站穩兆元，月增587億元是今年來次大量，以配置債券占12.4%再刷新高，保單占11.4%續持史上低點，金融圈預期，富豪戶「抱債券、棄保單」現象恐將持續到今年底。

富豪戶瘋債券到何時？一家承辦富豪戶財管的銀行主管認為，熱度將續航到今年底，他提三點分析，一、目前美國十年期公債殖利率橫向盤在4.3~4.6%，顯示已反應（price in）美國第三季後的降息預期了，已持有海外債的舊戶將坐等2025年大降息賺一波資本利得。

二、舊戶續持，目前海外債高息也會吸引新戶湧入。因一旦股市修正拉回，具穩定現金流的海外債，是最佳避風港，又以目前十年期美債殖利率4.5%是最佳介入買點。

三、市場預期2025年美國降幅約4~6碼，富豪戶料等大降息，殖利率開始走低、價格大漲，有實現資本利得空間時，才會開始降低持債比重。換言之，富豪戶瘋抱海外債熱度將續航。

據金管會2024年5月底統計，富豪戶資產配置中，債券、基金、結構型商品等三大商品，占比均較上月走高，又以債券占12.4%再刷新高、月增0.5個百分點，是所有商品中增額最大，以總AUM估算，總持債部位達1361億元。

配置基金占12.2%，結構型商品6.7%，各月增0.3和0.1個百分點，顯示5月股債市熱絡讓富豪戶更願持有風險性資產。

配置存款占比卻較上月大降0.8個百分點到50.8%，保險占比更連兩月維持11.4%的史上低點。銀行主管認為，4月存款占比攀升到51.6%的近七個月高點，是因有2家新進入富豪財管市場的銀行，新進者會先以存款為主，後續才做開發，因此墊高存款母數。

若拉長近一年來看，存款與保險占比呈逐月緩降，債券則反向走升，銀行局副局長童政彰說，是因市場預期後續將降息，對債券等固定收益類商品配置較為積極。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆974億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的5.3倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。

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