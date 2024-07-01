保險小百科／類全委保單 專家代操盤

類全委保單就是「類全委投資型保單」，保戶將資金交給保險公司之後，保險公司再委託投信公司（基金公司）代為操作投資，由於不是由保戶自己委託，直接投資機構也不是保險公司，所以加了一個「類」字。對於不善於做投資或沒有時間研究投資標的的人，就可以考慮是否由投資專家代為操盤。

凱基人壽提醒，雖然類全委保單是委由專家代操，但還是沒有保證獲利，只要投資就會存在風險，建議在購買之前還是要評估實際需求及釐清各項收費項目。

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