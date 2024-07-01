理財型保險 豐足退休人生

退休規劃是一項長期工程，須及早開始準備，壽險業透過數位工具開發，搭配保單累積財富，其中國泰人壽首創的三大數位投資規劃工具，協助民眾了解自身需求擬定投資策略，定期檢視資產配置，保誠人壽則建議，可投保累積型的分紅保單，累積財富。

國泰人壽打造出壽險業首創的三大數位投資規劃工具，協助民眾了解自身需求擬定投資策略，定期檢視資產配置，並提供最豐富的理財型保險商品陣容，針對不同需求對應合適商品，協助民眾掌握時間複利，打造豐足退休人生。

退休保單規劃重點 圖／經濟日報提供

民眾可透過國壽官網「退休缺口精算機」，輸入生日、預計退休年齡、每月退休花費等資訊，便可快速計算出須準備的退休總額。此外，「退休缺口精算機」也提供勞保、勞退等政府退休保障的試算，讓民眾清楚了解自身已有的退休準備金以及缺口。以現年30歲的上班族為例，若想於65歲退休並在退休後每月花費4萬元，考量通膨及餘命後須準備的退休金總額約為1,747萬元，其中扣除勞保勞退可領金額後，退休金缺口為901萬元。

當民眾掌握自身退休金缺口後，國泰人壽官網的「訂製保險組合─投資規劃」能進一步根據客戶年齡與背景狀況考量可承受風險能力，提供至多三種投資方案供客戶選擇，包含傳統型利變保險與投資型保險的搭配組合建議。

國泰人壽App「我的保險資產」功能讓客戶隨時隨地、一手掌握自己已持有的保險資產概況，包含保單現金價值、資產配置以及保單現金流等資訊。

長期專注在分紅保單市場的保誠人壽表示，希望透過分紅保單作為家庭保障，同時進行資產累積及資產傳承的消費者，可考慮累積型的分紅保單。例如王先生為60歲的三明治族，即將退休之時已累積了一筆資產，在思考如何把資產傳承給一對兒女。

若王先生選擇「保誠人壽美利傳承外幣終身壽險（定期給付型）」，保單採取英式分紅，在保單年度第三年起可享增額分紅保額，保障每年增加；保戶也可以選擇保險金分期給付，只要事先約定欲分期給付之「指定保險金」，保誠人壽會按照約定的給付期間，將指定的保險金分期給付給受益人，讓保戶能更彈性及周延的滿足資產傳承的需求。

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