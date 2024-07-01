ESG概念保險商品 抓住趨勢

國泰人壽、新光人壽等業者今年均推出具ESG概念的保險商品，落實永續經營概念。國壽推出業界首檔連結8年期綠色債券的投資型公司債商品「泰享多利投資連結型保險」，除滿足保戶財富累積和資產傳承需求外，債券的資金亦將全部用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目。

國壽與歐盟最大銀行集團之一法國農業信貸集團旗下的企業與投資銀行東方匯理銀行合作，推出「泰享多利」投資型連結債券商品，商品以新台幣收付，承保年齡跨足15足歲至75歲，連結標的為東方匯理銀行以紐幣計價8年期的綠色債券。

新壽先前也曾推出「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為台灣第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品並已完成募集，結構型商品是由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100 ESG指數選擇權組合，投資標的運用期為八年。

以30歲男性、躉繳新台幣100萬元投保國壽「泰享多利」為例，基本保額選擇新台幣90萬元，所繳保險費扣除相關費用後，依照當時匯率換匯成紐幣原始投資本金。過程中若契約有效，每年可享有紐幣原始投資本金的4.85%投資收益，以及滿期後領回紐幣原始投資本金，若被保險人身故或完全失能，將給付保單帳戶價值與基本保額之總和金額，達到壽險保障的效果。

「泰享多利」除募集資金全部用於能緩解氣候變遷的綠色投資專案外，募集期間國壽保戶投保「泰享多利」，累積每投資等值10萬紐幣（約新台幣200萬元），東方匯理銀行將透過台灣本地組織，在台灣贊助撫育或種植一棵樹木的同等費用，且承諾本次撫育樹木計畫贊助總費用不會低於1,000棵樹。