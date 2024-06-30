聯準會降息預期發威 高資產大戶5月大買債券
金管會公布最新的億級高資產客戶理財統計，結果顯示，今年五月底的高資產客戶存款占比降50.8%，探近3個月新低，但另一方面債券配比則拉高至12.4%，創逾1年新高，估計和美國聯準會降息時程逼近，大戶進場囤糧準備發資本利得財有關。
金管會是在2020年8月推出財管2.0方案，近四年來，共有12家銀行開辦該業務，截至5月底止，合計12家銀行的億級以上高資產客戶數合計達8872人，更較4月增加6.51%，整體的高資產戶資產規模達1兆0974億元，月增5.65%。
此外，高資產大戶的基金配比拉高至12.2%，月增0.3個百分點；債券配比12.4%，月增0.5個百分點，至於境外結構型商品配比6.7%，月增0.1個百分點，與4月底變化不大。
銀行局副局長童政彰分析，可能與市場的降息預期心理有關，牽動高資產客戶將存款配比降低，且更積極投資債券等固定收益類商品，近一年來銀行億級以上高資產客戶債券配比顯著拉高，也與投資人對美國結束通膨升息循環，接下來要降息的預期有關。
而在前三大銀行的排名上也出現洗牌，中信銀以1972億元的總資產規模重回第一，合庫則以1億之差，1971億緊追在後居第二，一銀則以1903億元晉級第三；在高資產客戶數方面，中信銀、一銀、合庫則分居前三大，分別為1921人、1738人及1537人。
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