櫃買中心提醒：社群投資訊息 謹慎評估

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股強強滾，詐騙集團透過社群平台詐騙案例增加。櫃買中心提醒，大部分以誇大的話術渲染獲利的LINE投資群組，都是為了要騙取投資人的資金，或是誘惑投資人跟單再逢高倒貨的詭計，民眾務必要小心謹慎，切莫隨意聽信社群媒體中浮誇的投資訊息。

近期愈來愈多詐騙集團在網路發布煞有其事的財經文章，分析飆股並散布少年股神快速致富的經驗，引誘散戶投資人加入LINE群組，投資人加入群組後發現有老師、助理與其他投資人頻繁互動，群組裡的投資人還會紛紛貼出對帳單炫耀獲利金額，引誘民眾投資，其實群組裡的老師、助理、投資人都是詐騙集團所扮演，詐騙集團塑造出高額獲利的假象，藉此引誘投資人交付現金或匯款進行投資，而投資人的資金一旦到了詐騙集團手上，就再也拿不回來。

散戶投資人 社群媒體 詐騙集團

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