櫃買中心辦「大專生證券營」 報名延長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品瞭解，櫃買中心2008年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，今年已邁入第17年，更適逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心將積極規劃豐富課程與競賽活動，協助關注國內資本市場發展的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。

掌握財富永續成長，除自我工作能力增長外，正確理財與妥善投資學習已是必修學分。櫃買中心表示，本次「大專生證券菁英種子培育營」沿用近年作法，採線上學習結合實體決賽的方式辦理，以往均吸引相當多年輕學子參賽。為了讓有意報名的學生均能完成報名，特將報名期間延長至7月8日止。

參加本活動完全免費，歡迎大專院校同學們三至五人組隊，完成線上課程學習並錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得5萬元獎金及獎狀。另外還有早鳥全勤獎、入圍優秀獎以及指導老師的推薦指導獎等多項獎勵，大專院校的學子及老師們可以多多把握機會，踴躍組隊及推薦參賽。

大專 櫃買中心

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