內控制度宣導 櫃買中心連辦四場

為協助上櫃公司及早規劃及因應「永續資訊之管理」內部控制制度上路，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦四場「永續資訊之管理內部控制制度宣導會」。

四場活動分別將於8日假高雄漢來飯店、17日假台中長榮桂冠酒店、23日假新竹喜來登飯店及30日假台北國際會議中心舉行，邀請上市櫃公司派員參加。

櫃買中心表示，因應國際間對永續發展議題日益重視，金管會於2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，推動上市櫃公司自2025年起編製永續報告書，並於今年4月22日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「內部控制制度有效性判斷項目」，進一步推動上市櫃公司明年起應建置「永續資訊之管理」內部控制制度並納為年度必要稽核項目，期協助上市櫃公司達成永續發展目標。

櫃買中心指出，7月四場宣導活動將將邀請主管機關證期局代表就現行永續資訊揭露情形及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正內容進行說明，並請會計師事務所專家介紹如何建置「永續資訊之管理」內部控制制度、如何準備及編製永續報告書及IFRS永續揭露準則導入計畫等三項主題，以協助企業建立永續資訊之內控機制及順利編製永續報告書，並循序漸進接軌IFRS永續揭露準則。