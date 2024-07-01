櫃買中心 引導同仁體驗濕地復育

今年欣逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識。

櫃買中心2022年起持續贊助關渡自然公園進行濕地環境管理，塑造多樣的水環境樣貌，吸引穩定的鳥類等生物棲息，以保護珍貴的濕地環境。為了讓同仁親身體驗生態復育，櫃買中心6月29日安排同仁攜眷參與關渡自然公園的環境公服活動，透過園區專業導覽員的簡介，讓參加活動的大小朋友們先從瞭解生態開始，進而體驗與大自然密切的互動關係。此外，大小朋友們也穿著青蛙裝下溝渠移除浮萍與垃圾，協助維護濕地清潔，同時還幫忙整理樹苗，並除去附近的雜草及藤蔓，替樹苗打造舒適的生長環境。當日另安排同仁攜眷至齊柏林空間參訪並體驗環境教育課程，透過影像紀錄帶領大家從空中俯看台灣大地的容貌，喚起大家關懷土地的意識。

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