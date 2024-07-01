櫃買中心 引導同仁體驗濕地復育

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年欣逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識。

櫃買中心2022年起持續贊助關渡自然公園進行濕地環境管理，塑造多樣的水環境樣貌，吸引穩定的鳥類等生物棲息，以保護珍貴的濕地環境。為了讓同仁親身體驗生態復育，櫃買中心6月29日安排同仁攜眷參與關渡自然公園的環境公服活動，透過園區專業導覽員的簡介，讓參加活動的大小朋友們先從瞭解生態開始，進而體驗與大自然密切的互動關係。此外，大小朋友們也穿著青蛙裝下溝渠移除浮萍與垃圾，協助維護濕地清潔，同時還幫忙整理樹苗，並除去附近的雜草及藤蔓，替樹苗打造舒適的生長環境。當日另安排同仁攜眷至齊柏林空間參訪並體驗環境教育課程，透過影像紀錄帶領大家從空中俯看台灣大地的容貌，喚起大家關懷土地的意識。

櫃買中心 濕地 生態

延伸閱讀

走過20載 台南官田水雉園區遠赴斯里蘭卡分享復育點滴

國光石化離開綠電卻入侵 居民請命潮間帶列國家級濕地

新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」 6月20日開放報名

驚悚畫面曝！美佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警開槍擊斃剖肚挖屍　

相關新聞

理財型保險 豐足退休人生

退休規劃是一項長期工程，須及早開始準備，壽險業透過數位工具開發，搭配保單累積財富，其中國泰人壽首創的三大數位投資規劃工具...

櫃買拚永續 多面進擊

櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，透過市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續...

櫃買中心 引導同仁體驗濕地復育

今年欣逢櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識。

內控制度宣導 櫃買中心連辦四場

為協助上櫃公司及早規劃及因應「永續資訊之管理」內部控制制度上路，櫃買中心攜手證交所、期交所、集保公司與會基會共同舉辦四場...

櫃買中心提醒：社群投資訊息 謹慎評估

台股強強滾，詐騙集團透過社群平台詐騙案例增加。櫃買中心提醒，大部分以誇大的話術渲染獲利的LINE投資群組，都是為了要騙取...

期交所防詐 向下扎根

臺灣期貨交易所持續傳達愛與關懷精神，且致力於防範金融詐騙宣導，此次與長期創造臺灣兒童戲劇夢工廠之紙風車劇團合作，昨（30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。