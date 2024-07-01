櫃買拚永續 多面進擊

櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，透過市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續議題。中信上櫃ESG 30 ETF（00928）是首檔純上櫃ESG概念股票型ETF，其追蹤之上櫃ESG 30指數成分股今（1）日季度調整，新增穩懋（3105）、廣明及萬潤等三檔電子工業類股票。

中信上櫃ESG 30 ETF於2023年推出，投資標的聚焦於上櫃股票，結合永續發展ESG概念，精選出流動性佳、財務體質優、永續評鑑分數高的30家優質上櫃公司，成分股在永續發展各面向，皆有優異表現。

例如，知名半導體公司環球晶及世界先進，積極因應國際終端客戶對供應鏈廠商之減碳要求，透過製程的研發改良降低耗能，並取得清潔生產評估系統認證等綠色工廠標章，避免生產活動對環境造成傷害；又如聖暉*執行工程案件時採行綠色工法，協助客戶達成節能減碳的目標；此外，台灣東洋藥品注重人才發展及員工福利，屢獲優良企業雇主獎項肯定。

近期國內ETF市場快速成長，ETF受投資人高度青睞。投資中信上櫃ESG 30 ETF，相當於一次分散配置多家永續發展表現佳的上櫃股票，節省投資人逐一評估資本市場眾多公司ESG各方面表現所耗費時間。櫃買中心建議投資人可善用中信上櫃ESG 30 ETF兼具市值型增值潛力及成分股體質良好且ESG評分高的特色，掌握兼具永續發展與企業獲利的ETF投資契機。

櫃買中心長期耕耘永續金融商品發展，致力讓ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見。櫃買中心同時也關注包括氣候變遷在內的永續議題及發展趨勢，於去年發布台灣第一個交易所編製的氣候韌性主題指數「TPEx FactSet氣候韌性指數」，表彰兼具氣候韌性及可投資性上櫃公司，並持續與專業指數編製機構合作，推動符合市場需求的永續相關主題特色指數及指數化商品。

商品推薦