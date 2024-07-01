期交所防詐 向下扎根

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片
台灣期貨交易所（期交所）。 圖／聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所持續傳達愛與關懷精神，且致力於防範金融詐騙宣導，此次與長期創造臺灣兒童戲劇夢工廠之紙風車劇團合作，昨（30）日假台北市二二八和平紀念公園露天音樂台辦理全民反詐公益演出活動，吸引近2,000位民眾熱烈參與。

期交所表示，本次活動演出劇碼為「巫頂環遊世界」，透過戲劇的想像力帶領大小朋友在環遊世界的過程中，提升孩童對於拐騙之警覺性與防禦能力、教導孩童對於突發狀況的機智處理方式等，讓孩童在輕鬆的環境下，潛移默化培養危機意識及強化危機處理能力。

另外，期交所在暖場互動中，融入防範金融詐騙宣導，藉由互動式問答使孩童及家長建立防範金融詐騙觀念，並讓金融知識向下扎根，達聯合國永續發展目標 （Sustainable Development Goals）SDG 4（優質教育）、SDG 10（減少不平等）及SDG 16（和平、正義及健全制度）。

並為響應聯合國大會倡議國際家庭日，期交所於同日辦理員工家庭日，透過同仁與家人共同參與活動，增進同仁與家庭成員間的互動交流與情感聯繫，同時凝聚企業共識與強化團隊向心力，以打造愉快和諧的企業文化氛圍，充分體現期交所致力於營造員工工作與生活取得健康平衡的永續理念。

期交所表示，將持續響應聯合國永續發展目標，積極落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展作為，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，善盡企業公民責任，落實永續發展精神。

期交所 詐騙

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