金融三業前五月獲利4839億刷新紀錄 全年破兆有望

金融業獲利再創新紀錄。根據金管會最新公布統計，包括銀行、證券、保險等三大業別在內的「金融三業」，今年前5月稅前盈餘已高達4839.14億元，年增93.52%再創史上同期最高紀錄，如果能維持目前的獲利動能，則今年全年獲利亦可望再締新紀錄，甚至金融三業今年全年獲利不無「破兆」的機會。

不過由於今年上半年有相當的獲利來自於壽險業者大賣台股實現獲利，以及新台幣匯率「捧場」持續貶值為壽險業的匯損「紓壓」，因此，下半年能否再獲佳績，就看股市和匯市「是否給面子」；對此金融業者指出，如果美國聯準會能接棒降息，尤其是降息時間能提前到九月，將使金融業者能實現投資債券的資本利得，接棒股市維持獲利動能，倘若股債匯均佳，全年金融業獲利「破兆」可能性將大增。

原先史上同期最高紀錄，為2021年的前五月獲利4602.08億元，如今金融三業在今年五月的獲利，已打破3年前的紀錄。金管會官員表示，前五月獲利創史上新高，股市大漲、新台幣匯率貶值是一大利多，像台股部分，今年1到5月就大漲18.1%，是全亞洲股市漲幅冠軍。

若金融三業各別來看，銀行業今年前5月累計大賺2481.3億元，較去年同期成長12.4％，亦再寫下史上同期新高，對整個金融三業的占比高達51.3%，下半年能否隨聯準會降息實現債券投資利得，以及7、8月的台股股息收入及資本利得，也考驗銀行下半年獲利水準。

在保險業，相較於去年虧損73億，今年則「兩樣情」，前5月合計壽險與產險業的整體保險業稅前盈餘為1765億元，大幅優於去年「虧損」73億元。對此金管會官員說明，壽險業今年前5月的獲利為1640億元， 主要得利於淨投資損益增加2060億元，另外，產險業前5月獲利為125億元，主要來自於業務承保損益及財務投資損益加持，兩大收益分別較去年同期分別增加99億元及24億元。

受惠於今年上半年台股大漲，證券業所涵蓋的證券、期貨、投信等三業別也大賺，前五月獲利592.84億元，較去年同期365.34億元，年增率達62.27%，其中證券業獲利464.51億元、年增率為69.3％，主要受惠於經紀業務收入成長；「投信業」也受惠於高股息ETF帶動總規模大躍進及手續費收入擴張，今年前5月獲利94.31億元，年增率達45.38%；「期貨業」則獲利34.02億元，年增率為30%。

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