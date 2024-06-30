北富銀開發新系統強化選債 高資產大戶持債比率達38%

看準海外債券投資需求，台北富邦銀行指出，已於網路銀行全新推出「海外債券好神選」功能，同時更引述最新統計表示，資產3000萬以上的高資產客群截至2023年底持有債券比例更高達38%，顯示海外債券已成為資產配置中相當重要的一環。

北富銀的統計也顯示，債券投資客群已有顯著擴大趨勢，自2020年至2023年，平均每年皆以雙位數幅度持續增長，對此北富銀也推出最新的投資標的挑選功能和創新的標籤系統，使客戶在選擇投資標的的時候，更有便利性和精準度。

北富銀說明，該系統主要具備了「主題式挑選」、「條件挑選」和「主題標籤(Hashtag) 」三大功能，正好能幫助客戶自茫茫債海中挑到適合自己的投資標的，解決選擇上的困難。

海外債買氣持續升高，根據券商公會統計，今年第一季複委託交易中，固定收益商品交易量與去年同期相比大幅增長68%，反映出投資人對海外債的高度信心。

北富銀的統計也反映這個趨勢。對此北富銀表示，從自行海外債券投資狀況分析，在投資標的上，受市場環境波動與高利率環境影響，美國公債、金融債，以及投資等級產業龍頭公司債如通訊產業、科技業與核心消費產業等，近年來都相當受到投資人喜愛。

「海外債券好神選」的「主題式挑選」，提供有「小資族」、 「ESG」、 「高票息」、 「高報酬率」及「高信評」等五大熱門投資主題，投資人可以直接挑選感興趣的主題，就其範圍內之標的進行挑選，也可以再設定更細緻的挑選條件，包括幣別、產業、票面利率、配息頻率、年化報酬率、剩餘年期、信用評等、風險等級、票券面額等，進一步細化搜索範圍，讓投資者可以根據自己的偏好和理財目標，精准定位投資標的。

北富銀說明，債券屬於穩健型投資，不僅選擇多元，可幫助投資者分散投資組合風險，且會定期支付固定利息，並具備到期時100%償付票面價值的特性，相當適合有現金流需求或追求穩定報酬的投資人。

不過，北富銀也提醒，投資海外債券時因涉及境外標的，需多關注信用評級以判斷發行方的償債能力，留意匯率變動對收益的影響，並遵守投資國的法律法規，特別是關於資本流動和稅收政策，才能穩健掌握收益契機。

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