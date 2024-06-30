獨／上半年聯貸排名洗牌兆豐奪冠 Q2創八年來同期新低

今年第二季、上半年的國內聯貸市場排名再度大洗牌。根據聯貸排名最具代表性的倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下的Refinitiv最新統計排名顯示，在最具代表性的聯貸管理銀行排名，前五大依序為兆豐、一銀、台銀、北富銀，此次兆豐銀再度重回聯貸排名之冠，合庫從第五晉級第三；而另一方面，統計數據也顯示，第二季的聯貸案量，為近8年來同期最低，對此金融圈人士認為，一方面很多聯貸轉進自貸，例如航空及海運業，另一方面，國內產業除了AI產業之外，許多產業如鋼鐵、營造業等，景氣前景仍未明，很多風電聯貸仍鴨子滑水，因此使第二季聯貸創下八年來同期最低紀錄，僅約270億美元，等值約8600億台幣。

此外，美元聯貸案則創下近八年來單季第三低紀錄，前二低分別為2022年第四季、2019年第三季。對此金融圈人士指出，日前由玉山銀行主辦的泰金寶科技約2.6億美元的聯貸案，其中以美元計價的利率，為TAIFX加碼71點，其中，三個月期的TAIFX基準利率，就已高達5.63%，因此總利率水準高達6.34%，和一般新台幣聯貸案很多能直接作到「地板價」1.7%，或是頂多接近2%的利率水準相較，直接高出超過4%，也因此企業主除非像境外公司非借美元不可，否則都寧可冒著匯率風險借台幣換成美元，因為「賠匯差還比高額利率划算！」

多家行庫主管也指出，現在美元的存放比，各大行庫普遍都在5成以下，甚至連4成都不到，就是因為企業主寧可借新台幣換成美元，這也使得行庫的美元資金，移作債券、SWAP等財務投資越來越多。

兆豐銀行此次拿下上半年的冠軍，包括華新能源137.4億、大成鋼鐵75億、萬海航運110億、泓德能源轉投資的合資公司「星鱻電力」旗下新勝能源開70億元聯貸案可說第二季較知名的聯貸案。

除了上述前五大排名洗牌之外，Refinitiv最新統計亦顯示，上半年的第六名至第十名，依序為華銀、土銀、彰銀、永豐、台新銀行，其中，華銀因為承作國巨385億大型聯貸案，整個上半年名次由第一季的第七名前進為第六名，彰銀亦晉級至第八名，永豐銀則在第二季躍進至十名之內，整個上半年為第九名，亦和承作不少再生能源聯貸案有關。

而若以「主辦銀行」排名來看，排名則與管理銀行不同，通常一起聯貸案只會有1家，最多2家管理銀行，而且管理行能拿到最高的手續費，也具有各參貸行的額度分配權，主辦行則會有好幾家。今年上半年的最新排名從第一至第十，依序為華銀、兆豐、一銀、合庫、土銀、北富銀、台銀、台新、台企銀、永豐。

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