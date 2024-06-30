凱基證券貼近客戶需求 榮獲金融服務評鑑三項大獎

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，不僅連兩年蟬聯「服務品質獎」，更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。凱基證券以貼近不同族群客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃，在委員審查、輿情分析、網路投票等3大面向綜合評比下脫穎而出，展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，服務4.0時代下的顧客體驗，客戶的期待跟需求也不斷演變，凱基證券觀察國人閱聽行為的變化，打造YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等節目以及廣受年輕族群歡迎的ZUVIO APP理財小學堂，提供專業又白話的財經影音內容，透過內容行銷的方式讓服務品質再升一個檔次。以「凱基股股漲」節目為例，95%受訪客戶表示願意推薦該節目給親朋好友，當內容的品質夠好，就有機會被分享推薦，而第一線同仁努力提供客戶優質服務的同時，這些內容行銷亦相輔相成地助攻客戶對凱基的滿意，直接反映在NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）的分數上。

安心樂退是許多人的目標，根據國發會預估台灣將於2025年邁入超高齡社會，凱基證券為幫助客戶打造理想的退休生活，導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor, RFA)」證照認證專案，團隊認證通過率近八成大幅領先證券同業，RFA證照涵蓋台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，透過扎實的退休理財規劃培訓，凱基證券理財顧問幫助客戶了解當前「長壽風險」趨勢、退休金以及長期照護制度等，通盤知悉客戶退休需求後，提供更加完善的理財規劃，專業團隊讓客戶安心樂退，獲頒「樂齡友善獎」實至名歸。

此外，凱基證券把客戶當作家人，為打造「以客戶為中心」的數位創新服務，領先同業將「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面，方便視障朋友使用手機查詢股市行情、操作交易，為台灣首家獲「APP無障礙認證」的證券公司；更推出銀髮友善客服專線快速通道，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境；官網AI智能客服功能也提供樂齡友善服務，透過多元平台滿足分群客戶的需求。凱基證券在數位創新發展及客戶服務上精益求精、屢創佳績，將持續努力為不同族群客戶提供專業與貼心有溫度的金融服務，協助更多投資人邁向富足人生。

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