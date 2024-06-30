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助攻高資產財管業務 外幣金融資產質借最快年底開放

中央社／ 台北30日電

台灣藏富於民，高資產財管市場潛力大，金管會最快今年下半年至明年上半年陸續推動4大放寬政策，其中高資產客戶財管商品範圍擴大納入私募股權基金最快第3季上路，第4季有望進一步開放高資產客戶以外幣金融資產質借。

金管會主委彭金隆上任後，宣示將推動台灣成為亞洲資產管理中心，並允諾鬆綁現行法制基礎，思考如增加信託制度彈性、引入國外獨特資產管理架構、在台灣創設具體境外金融中心等，並開放新商品及服務。

要成為亞洲資產管理中心，高資產財管業務發展為重中之重，根據金管會統計，截至今年5月底止，已有12家銀行開辦財管2.0業務，搶攻億級富豪商機，資產管理規模逼近新台幣1.1兆元。

為助攻銀行拓展高資產財管市場，金管會正研議推動4大放寬政策。首先，金管會已研議將投信或投信子公司管理的私募股權基金（PE Fund）納入高資產業務範圍，後續將請銀行公會研議配套措施，力拚今年第3季底前完成開放。

其次，目前國內總分行（DBU）僅開放客戶以信託資產質借，金管會內部正研議擴大開放高資產客戶可以外幣金融資產質借，向銀行申辦外幣授信。

金管會銀行局副局長童政彰表示，目前尚未確定開放的標的範圍，金管會希望第3季完成研議，後續還須洽央行意見，若順利，希望今年第4季可發布上路。

第3項放寬是金管會研擬簡化銀行發行結構型金融債程序。先前有銀行反映，因金管會審查商品流程過長，造成銀行原先設定好的商品條件已不符合後續市場變化，導致最後發行的商品對客戶吸引力降低。

金管會正研議盡量縮短審查過程以符合市場需求，童政彰表示，目前已有初步方向，但內部還會進行討論，此涉及申請書表及規定修改，預計第4季完成研議，並可望在明年上半年正式發布上路。

第4，目前銀行發行結構型金融債，僅能銷售給高資產客戶，金管會正研議擴大結構型金融債銷售對象。童政彰透露，金管會內部已完成研議，但還須洽央行意見，待程序完備，最快今年底或明年首季可上路。

央行 金管會

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