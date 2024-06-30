預期Fed降息效應發酵 億級富豪債券配比飆12.4%新高

市場預期美國升息循環近尾聲，銀行億級以上高資產客戶資產配置組合開始鬆動，今年5月底存款配比降至50.8%，探近3個月新低，債券配比則拉高至12.4%，創逾1年新高。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。截至今年5月底止，共有12家銀行獲准並均已開辦財管2.0業務。

根據金管會銀行局最新統計，截至今年5月底止，12家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達8872人，月增6.51%，成長動能續強，高資產客戶資產管理規模（AUM）達新台幣1兆974億元，月增5.65%。

細究高資產客戶AUM資產配置組合變化，雖存款配比仍最高，占比達50.8%，但月減0.8個百分點，相比2023年同期也減少2.2個百分點。保險配比11.4%，與4月底持平，和2023年5月底相較則年減2.5個百分點。

基金配比拉高至12.2%，月增0.3個百分點；債券配比12.4%，月增0.5個百分點，若相比2023年同期則大增3.2個百分點。境外結構型商品配比6.7%，月增0.1個百分點，與4月底變化不大。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，市場一般認為美國升息循環已接近尾聲，並形成後續降息預期，因此高資產客戶將存款配比降低，對債券等固定收益類商品配置更積極，可觀察到近一年來銀行億級以上高資產客戶債券配比顯著拉高。

個別銀行財管2.0業績排名在5月重新洗牌，中信銀以資產管理規模1972億元重新奪回財管王寶座，以1億元之差險勝合庫銀；兆豐銀在5月滑出前3名排行榜，由一銀資產管理規模1903億元奪下第3。

以高資產客戶數而言，中信銀高資產客戶達1921人，居各銀行之冠，一銀及合庫銀高資產客戶則分別達1738人及1537人。

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