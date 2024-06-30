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前5月金融三業稅前大賺4839億 改寫史上同期新高

中央社／ 台北30日電
金管會。圖/聯合報資料照片
金管會。圖/聯合報資料照片

升息環境加上股市多頭，銀行業今年前5月稅前淨利寫下新台幣2481.3億元成績，創史上同期新高，合計前5月金融三業稅前淨利達4839.14億元，超越2021年前5月的4602.08億元，同步改寫史上同期新高。

金管會對外揭露金融三業稅前淨利，統計基礎涵蓋銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

根據金管會最新統計，今年前5月金融三業累計稅前淨利達4839.14億元，雖年增率收斂至93.52%，但受惠銀行業獲利動能續航，整體金融三業稅前淨利仍一舉創下史上同期新高，且已賺近2023年全年稅前淨利的7成。

在本國銀行手續費淨收益、投資淨收益及利息淨收益3支柱動能齊發下，今年前5月銀行業稅前淨利達2481.3億元，續寫史上同期新高，年增12.4%，且對整體金融三業獲利貢獻度占比逾5成。

進一步檢視銀行業6大類別，前5月國銀、外銀、陸銀、信合社及票金獲利全面成長，僅郵局受利息淨收益下滑衝擊，即使投資及其他淨收益增加，前5月稅前淨利仍僅3.8億元，年減58.1%。

受惠投資淨利大幅增加，前5月壽險業稅前淨利達1640億元，相比2023年同期轉虧為盈，產險業在業務承保利益及財務投資利益雙雙成長下，前5月稅前淨利達125億元，也年增4.68倍，合計前5月保險業稅前淨利達1765億元，年增1838億元，揮別2023年同期虧損窘境。

台股加權股價指數在5月登上2萬1000點大關，股市價量齊揚，助攻證券期貨投信業前5月稅前淨利達592.84億元，年增62.27%。其中，券商受惠經紀業務收入成長，前5月稅前淨利達464.51億元，年增69.3%。

期貨商在經紀業務收入及客戶保證金專戶利息收入雙雙增加下，前5月稅前淨利達34.02億元，年增30.34%。投信業前5月稅前淨利則達94.31億元，年增45.38%，主因資產管理規模上升，挹注投信業經理費收入成長。

銀行業

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