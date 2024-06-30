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台新銀總座 傳林淑真升任

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
台新銀法金執行長林淑真傳升任總座。台新銀行／提供
台新銀法金執行長林淑真傳升任總座。台新銀行／提供

台新金（2887）、台新銀行、台新人壽明（1）日將召開董事會，市場盛傳台新銀行總經理尚瑞強將升任台新銀行副董，總經理職缺由台新銀法金執行長林淑真升任；另外台新人壽董事長蔡康表達辭意已久，傳將由台新金控總經理林維俊兼任人壽董座。

對此，台新金昨日表示，一切以重訊公告為主。台新這一波人事異動，主要集中在銀行及人壽，林淑真過去在法金深耕已久，一直是接班銀行總座第一人選，至於台新人壽部分，上個月總經理邢益華以個人生涯規畫為由請辭，是由董座蔡康暫兼，不過蔡康自保德信人壽併入台新金後，就當董事長至今，已多次表達辭意，這次人事調整後，將由林維俊同時兼任台新金總經理與台新人壽董事長。

目前已知台新金等三家公司將於本周一召開董事會，至於金控旗下台新投信、台新投顧是否有進一步人事調整，還待7月後各家公司自行召開董事會，才會明朗。

台新金控 董事長

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