小額投資人存債 添管道

美國鷹派升息循環終結，市場靜待降息時機到來，小額投資人除可以較低資金存股，也多了小額資金進場「存債券」的管道與機會。

不過，金融業者指出，適合切成小額投資的債券標的要具備一定條件，因此可以投資的標的一定會比1萬美元可選的少，建議投資人可視本身條件與看好標的，彈性配置資金。

複委託交易以券商通路為主力，因此多家券商推出最低1,000美元、2,000美元低門檻投資債券服務，但其實也有銀行財富管理部門推出低於1萬美元的投資債券服務，可能低到5,000美元，少數也可2,000美元、1,000美元進場。不過，基本上投資金額門檻愈低，可選擇的標的也會變少。

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